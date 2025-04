Alejandra Rubio da la cara por el grave error de su madre tras su debut teatral: "Estábamos todos muy nerviosos"

Terelu Campos vivió el pasado sábado uno de los días más especiales de su vida con su debut como actriz teatral con la obra 'Santa Lola' en el emblemático Teatro Zorrilla de Valladolid. La presentadora, que estuvo arropada por su hija Alejandra Rubio, su 'yerno' Carlo Costanzia, y su hermana Carmen Borrego, colgó el cartel de 'sin entradas' y logró un éxito rotundo, poniendo al público en pie tras demostrar su talento para la interpretación y su don innato para la comedia.

Sin poder disimular su orgullo, Alejandra ha reaparecido este martes en 'Vamos a ver' y, como no podía ser de otro modo, ha revelado cómo vivió el aplaudido estreno de su madre sobre las tablas. "El debut increíble, para mí lo hizo fenomenal, y no es que sea mi madre, que también" ha confesado con una sonrisa.

Y aunque ha asegurado que el personaje no es que esté hecho a la medida de Terelu -que da vida a una mujer que se despierta a las puertas del cielo con resaca tras su despedida de soltera, aunque no es consciente que está muerta, provocando situaciones de lo más cómicas y surrealistas- sí ha admitido que "el papel le va, no es muy separado de su personalidad", asegurando que es "un papel complicado porque es una obra de hora y media para dos personas".

Terelu explota ante las cámaras

Un estreno no exento de 'polémica', puesto que la hija de María Teresa Campos se molestó con el programa 'Socialité' cuando quisieron regalarle un rabo de pasas para la memoria por los rumores surgidos hace unos días de que habría tenido muchas dificultades para aprenderse el guión, sacando de quicio a sus compañeros durante los ensayos previos al gran día.

"Mi madre es súper disciplinada, estudia muchísimo, lo lleva todo a rajatabla y que le hicieran la broma no le sentó bien porque estaba muy nerviosa, estábamos muy nerviosos todos" ha defendido, feliz porque no tuvo ningún fallo ni lapsus durante la función y "al final fue todo fenomenal, estuvo increíble". "Estaba todo lleno de gente y sentimos muchísimo apoyo. Hacía muchísimo tiempo que no vivía una cosa así" ha reconocido Alejandra.

Respecto a cómo está Terelu tras el estreno, y si está contenta con su debut en el teatro, su hija ha desvelado que "está súper satisfecha", pero aún así ha pedido "consejo" a su entorno de cara a qué puede mejorar la próxima vez que se suba a un escenario, cuando la influencer no sabe si podrá estar presente porque, centrada en su bebé -Carlo Jr, de cuatro meses- "no me puedo ir tanto de viaje. Ya he ido al estreno".