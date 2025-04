Jessica Bueno cuenta cómo afectó el apagón a sus hijos y cuál fue su principal miedo: "Tengo que admitir que..."

Jessica Bueno sorprendía hace unas semanas anunciando mediante un comunicado conjunto su ruptura con Luitingo tras un año de relación. La pareja que se conoció en la casa de GH VIP, ha dado carpetazo a su historia de amor a pesar de que hace tan solo unos meses ambos se deshacían en halagos y planes de futuro comunes. Sin embargo, parece que ese proyecto de vida no se llevará a cabo ya que la ya expareja ha optado por tomar caminos separados.

Pero ahora, eso parece haber acabado en un plano secundario por el gran apagón que dejó ayer a toda España a oscuras y que tal y como contó la modelo, supuso un gran susto para la influencer. "Hemos pasado la tarde jugando al cluedo... la luz ha vuelto por aquí, pero la partida está interesante", ha indicado Jessica Bueno en su perfil público de Instagram, aclarando que en Sevilla, o al menos en su zona, ya había vuelto el suministro eléctrico, aunque habían decidido terminar con su juego. "Tengo que admitir que me he asustado mucho, pero me he relajado con ellos", ha añadido, sonriendo ante la cámara y mostrando cómo han vivido el apagón, disfrutando de una tarde de tres en casa y jugando sobre el suelo.

Así vivió el apagón Jessica Bueno / Instagram

Frente abierto

En mitad de su polémica ruptura sentimental con Luitingo, Jessica Bueno tiene pendiente un juicio con su expareja, Jota Peleteiro, y parece que no se lo está poniendo nada fácil.

Ahora, la modelo se ha dejado ver ante las cámaras de la prensa y ha asegurado que no tiene miedo de lo que Jota Peleteiro pueda decir sobre ella, pero le advierte que las declaraciones se las guarde para el juez: "¿Yo? Para nada, mi conciencia está muy tranquila, como dije ayer, las explicaciones que tenga que dar que las vaya preparando para el juzgado que va a tener que dar muchas explicaciones".

En cuanto a cómo se encuentra, Jessica ha dejado claro que lo único que quiere es paz en su vida: "Yo lo único que quiero es hacer mi vida, tranquilidad y paz, ya está, y seguir adelante con mis hijos y no depender de si un mes sí o no, estoy intentando trabajar y seguir adelante".