El entorno de Isabel Pantoja habla sobre la reconciliación con sus hijos: "Si Isa Pi llamara a su madre..."

Contando los días para el arranque de 'La Familia de la Tele' en las tardes de TVE tras posponerse -por segunda vez, la primera fue por la muerte del Papa Francisco- el estreno del programa a causa del apagón eléctrico que dejó sin luz a todo el país este lunes durante horas. Así está la periodista Silvia Taulés, una de las nuevas incorporaciones al equipo capitaneado por María Patiño, Belén Esteban, Aitor Albizua e Inés Hernand, y del que también forman parte alguno de los rostros más queridos del 'universo Sálvame', como Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés o Víctor Sandoval.

"A la tercera va la vencida, yo prefiero ese refrán y no el de 'no hay dos sin tres' porque a ver qué pasa. Yo ya le he avisado a David Valldeperas, 'a ver qué nos tenéis preparado el lunes que viene para aumentar las expectativas ante el programa'. Yo creo que el lunes que viene ya, 5 de mayo, tenemos que estrenar sí o sí con ese desfile" ha expresado emocionada ante las cámaras de Europa Press.

Experta en Casa Real, Silvia no ha dudado en pronunciarse sobre las imágenes que ha distribuido Zarzuela con motivo de la mayoría de edad de la Infanta Sofía, y muy crítica ha comentado que la hija menor de los Reyes Felipe y Letizia debería tener una celebración de cumpleaños como también la tuvo en su día la Princesa Leonor.

"A ver, las fotos son un poco lo de siempre, son muy bonitas pero transmiten muy poco, y en el caso de la Infanta Sofía, a mí me extraña que no se le haga ninguna celebración cuando siempre han querido que las dos fueran muy parecidas y tuvieran las mismas oportunidades y los mismos derechos. En este caso parece que oportunidades las mismas no tienen, porque la niña se ha quedado sin fiesta de mayoría de edad. Y se la tendrían que hacer tan por lo alto como su hermana, porque además hay que pensar que es la segunda heredera, o sea que si pasara cualquier cosa tendría que reinar ella" ha sentenciado.

Por eso, siendo la segunda en la sucesión al trono, la periodista cree que "la Infanta Sofía tendría que tener exactamente la misma formación que su hermana, la princesa Leonor, porque es la segunda, porque podría ser reina y porque además siempre las han tratado igual. A Leonor la han escondido con el supuesto de que era una niña menor y que tenía derecho a privacidad como su hermana Sofía, pues ahora su hermana Sofía tendría que tener obligaciones como su hermana Leonor, claro".

Sobre la posibilidad de que no se haya hecho una celebración por su mayoría de edad para no coincidir con la presencia del Rey Juan Carlos en Sanxenxo, Taulés opina que "se podría haber aprovechado la visita del Emérito para hacer una fiesta y que él estuviera aquí, porque a la de la princesa Leonor estuvo, fue invitado y estuvo encantado y si le hacen una a la infanta Sofía, sin duda va a acudir, porque son sus nietas y además les tiene muchísimo cariño y quiere mantener un vínculo con ellas, con lo que...tendrían, podrían haber aprovechado".

"Esa manía que tienen o ese miedo que tienen de mostrarnos al Rey Juan Carlos, que es el rey, el abuelo y de quien han heredado el trono y la corona, con sus herederas, que son, con su heredera principal, que es la princesa Leonor. Hay pánico a eso, que tampoco, bueno, hay que asumir también quiénes son" apunta rotunda.

Respecto al estado de salud del Emérito tras los evidentes problemas de movilidad que ha mostrado en su regreso a España, la colaboradora desvela que al padre de Felipe VI le gustaría volver a vivir en nuestro país, "pero es consciente, y así me lo cuentan, que cualquier gasto que genere en España será fiscalizado al máximo y él no tiene retribución, y entonces es un poco complicada esa situación económica para él". "Lo que pasa es que la movilidad la tiene muy tocada, que ya hace un tiempo que va en silla de ruedas a muchos sitios. Se ha dicho que no quiere usar la silla de ruedas, me sorprende, porque va en silla de ruedas a muchos sitios. Lo que pasa es que en público es coqueto y prefiere caminar y que tampoco se especule sobre su salud, porque él se siente bien, está fuerte dentro de él, no podemos olvidarnos que es un señor de 87 años, pero bueno, va intentando cuidarse" asegura.

Cambiando de tema, después de confirmar que el entorno de Isabel Pantoja se puso en contacto con ella para ofrecerle que fuera su jefa de prensa -un puesto que ella rechazó al comprobar que la tonadillera no tenía intención de hablar con los medios de comunicación y salir al paso de los titulares que protagoniza- Silvia ha sorprendido con una inesperada revelación sobre un posible acercamiento entre la cantante y su hija Isa Pantoja.

"Mira, yo he hablado de esto con la familia Pantoja y me dicen que si Isa Pi llamara a su madre, su madre le cogería el teléfono, que es su hija y que lo ha dicho y lo dice continuamente, nunca dejará de ser su hija y nunca dejará de quererla, así que..." ha afirmado rotunda, desvelando que "el miedo" de Pantoja "es que si responde al teléfono, aparezca esa llamada en televisión, que eso es lo que ella no quiere".

"Si Isapi se comprometiera de verdad a no hablar de sus encuentros con su madre en público, su madre la recogería y la cogería en su regazo otra vez, sin duda, sin duda" ha asegurado convencida, desmintiendo que Agustín Pantoja haya influido en su hermana para que no se acerque a sus hijos: "No, no, eso a mí me dicen que de ninguna manera, que es más, que en ningún momento Isabel Pantoja ha dicho que tenía intención de acercarse a sus hijos. No ha cambiado nada en los últimos seis meses y Agustín en ningún momento se ha interpuesto ahí. Es más, me dicen que si Isa llamara a Agustín, Agustín seguramente le pasaría el recado a su madre. Eso es lo que dicen".