Guerra en el clan Campos por culpa de Mar Flores "No hay que dar explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia"

Terelu Campos se ha convertido en una de las protagonistas del día con la exclusiva que ha concedido a la revista 'Diez Minutos', en la que se sincera como nunca sobre la relación que tiene con Mar Flores. A pesar de que todavía no han coincidido con su nieto, la colaboradora desvela que en cuanto termine lo del teatro hará todo lo posible por ver a su 'consuegra'.

Sin escatimar en piropos, la hija de María Teresa Campos apunta que la modelo está "estupendísima" y confiesa que estaría dispuesta a pactar con el diablo por estar la mitad de bien que ella. Y por si quedase alguna duda sobre su rumoreado distanciamiento, revela que la madre de Carlo Costanzia le envió un regalo por Navidad, una flor de pascua acompañada de un mensaje precioso sobre el nieto que tienen en común.

Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Alejandra Rubio, que no ha podido disimular su enfado con su madre por haber puesto en el punto de mira nuevamente la relación que mantiene con Mar. "Yo no voy a comentar nada en verdad, lo único que voy a decir es, no voy a entrar en este tema porque no hago estas cosas... A mí personalmente me parecía innecesario ese titular" ha comenzado su intervención en 'Vamos a ver'. "No hay que dar explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia" ha sentenciado.

"Se lo he dicho a mi madre. Sabe que si habla de esto lo van a poner en portada y no me parece bien. Se ha equivocado" ha expresado muy molesta, reconociendo que aunque Terelu "no lo ha hecho con mala intención sino para que dejen se especular con el tema de mi suegra" cree que "no hay que dar explicaciones de nada de lo que pasa en nuestra casa".

"Me da igual que sea un trabajo, pero es mi vida y mi vida va por delante de cualquier trabajo o cualquier tontería, y digo que no me parece bien. Se lo he dicho a ella, que era innecesario" ha insistido dejando clara su opinión sin disimular que le ha sentado 'fatal' que su madre haya hablado sobre Mar.

Y cuando su tía Carmen Borrego ha defendido a Terelu asegurando que lo ha hecho con mala intención para que se deje de especular, porque si dijese que no quiere hablar de su consuegra sería peor todavía, Alejandra ha respondido airada que "no se cuentan una serie de cosas que pasan en familia".

"No tienen ningún problema pero no lo tenemos que explicar, me da igual que penséis que mi madre y ella tienen un problema porque yo sé que no. Esto lo que hace es crear algo que es innecesario. No me gustan q ue hablen de mis cosas. Mar tiene su vida, no sé si le hará gracia, y Carlo y yo llevábamos unos días más tranquilos y ahora la prensa detrás otra vez" ha argumentado, desvelando que es algo que le ha "transmitido" a su madre porque "no me gusta y soy muy sincera".

Y es que Alejandra cree que aunque Terelu "no lo ha hecho para tener un titular porque tiene titulares de sobra porque cada vez que abre la boca sube el pan y ella lo sabe", es algo que no le hace ni pizca de gracia. "Ha querido desmentir esto para que no se hable del tema, pero para mí ya estaba más que desmentido, ya lo ha dicho 50 veces" ha apuntado molesta.

Sin embargo, ha querido negar que esté enfadada con su madre: "Ella es súper espontánea, las cosas piensa que todo está bien y me parece fenomenal, pero simplemente le he dicho que no me parece bien". "Como hija le diré esto te lo podias haber ahorrado y ya está. No tengo ningún problema con mi madre" ha zanjado.

Además, la nieta de María Teresa Campos ha querido dejar claro que no está preparando el bautizo de su hijo como ha contado Terelu en la exclusiva, desmintiendo que esté buscando ya la fecha y el lugar. "No sé cuando voy a bautizarle por dios, qué estrés. El bautizo, otro hijo... Paz y amor, fenomenal" ha sentenciado.