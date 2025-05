Carmen Borrego aclara la relación entre Alejandra Rubio y Terelu Campos tras la polémica con Mar Flores: “En la familia no hay ningún problema”

La familia Campos vuelve a estar en el foco mediático. Y es que las recientes declaraciones de Terelu Campos sobre Mar Flores en una entrevista han abierto un inesperado frente con su hija, Alejandra Rubio, que no dudó en expresar públicamente su malestar.

“Pienso que se ha equivocado”, llegó a decir la joven, visiblemente contrariada por las palabras de su madre.

Ante la expectación mediática y las especulaciones sobre una posible crisis familiar, Carmen Borrego ha querido poner las cartas sobre la mesa y hablar claro en Vamos a ver:

“Que a Mar no le haga gracia o a Alejandra no implica que hayan tenido algún problema madre e hija porque me consta, porque he hablado con las dos”, aseguró con firmeza.

“La familia Campos es completamente normal”

La hermana de Terelu quiso desmentir rotundamente que existan conflictos graves en su entorno familiar: “Parece ser que siempre tiene que haber un conflicto dentro de la familia Campos. La familia Campos es una familia completamente normal en la que hay cosas que nos molestan, que nos enfadamos, que lo hablamos, que nadie va en contra de nadie y que nadie intenta ser más que nadie”, zanjó.

Una declaración que busca frenar la ola de titulares y rumores que, una vez más, rodean a las Campos.

Alejandra Rubio: “Creo que no era necesario hablar de esto”

La propia Alejandra no dudó en manifestar su descontento tras la entrevista de su madre en Diez Minutos, donde Terelu contó, entre otras cosas, que Mar Flores le regaló una flor de Pascua por Navidad.

“Creo que no hay que darle explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia”, explicó Alejandra en Vamos a ver.

Aunque dejó claro que su madre no lo hizo con mala intención, sí consideró innecesario sacar a relucir ciertos aspectos privados: “Mi madre tiene mucha plancha para hablar de su vida todo lo que le dé la gana. Sé que esto no lo ha hecho para tener un titular más, simplemente ha querido desmentir esto para que no se hable del tema”.

Carmen Borrego no opina sobre Mar Flores: “No me corresponde”

Mientras tanto, Carmen Borrego evitó entrar en valoraciones sobre Mar Flores, dejando claro que prefiere mantenerse al margen: “No voy a opinar de ella y creo que lo debes entender. No me corresponde, yo a Mar no la conozco ni la juzgo ni tengo nada que decir”.

Una postura prudente que busca rebajar tensiones en un asunto que, por ahora, parece más ruido mediático que conflicto real.

Terelu: “Alejandra y Carlo están muy bien juntos”

A pesar de este pequeño desencuentro público, Terelu no dudó en alabar la relación de su hija con Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores, asegurando que les ve “muy bien juntos” y deslizando incluso que Alejandra “querría darle un hermanito o hermanita a su bebé”.

Un comentario que demuestra que, a pesar de las diferencias puntuales, el vínculo entre madre e hija sigue fuerte y que las Campos, una vez más, priorizan la familia por encima de cualquier polémica.

¿Será esta solo una anécdota pasajera o la antesala de nuevos titulares?

Por ahora, Carmen Borrego lo tiene claro: “En estos momentos no hay ningún problema en la familia, gracias a Dios. Y esperemos que dure mucho”.