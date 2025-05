Preocupación por Mar Flores tras salir a la luz su estado por las impactantes declaraciones de Terelu Campos: "Ridícula"

La última exclusiva concedida por Terelu Campos a la revista Diez Minutos, no deja de levantar ampollas. Tras el titular en el que la colaboradora desvelaba que Mar Flores, su conseugra, la había enviado una flor de Pascua por Navidad, lejos de tender puentes ha abierto todo un cisma en la familia Campos.

Y es que Alejandra Rubio, hija de la colaboradora, no estaría nada contenta con estas declaraciones de su madre. "Sabe dónde trabaja y que si habla de esto lo van a poner en portada y no me parece bien, creo que se ha equivocado", decía la influencer. Sin embargo, Carmen Borrego ha querido dar la cara por su hermana y su sobrina, lanzando un mensaje conciliador.

Ahora, ha sido la propia Mar Flores, la tercera en discordia, la que no ha dudado en hablar tras verse envuelta de nuevo en una polémica con el apellido Campos como protagonista. "No estoy pendiente de estas cosas. Tengo con mi familia una relación educada y como todas las familias. Nada extraordinario pero no voy a entrar a nada de lo que se diga porque si no es un no parar. Me siento ridícula hablando de esto", concluía la modelo.

La opinión de Carlo Costanzia

La entrevista que esta semana ha ofrecido Terelu Campos a la revista 'Diez Minutos' ha dado que hablar porque nadie esperaba que desvelase la cordialidad que existe entre ella y Mar Flores tras el nacimiento de su primer nieto.

Unas declaraciones que no han sentado bien a su hija, Alejandra Rubio, porque no ve la necesidad de que tengan que dar explicaciones de si hay o no relación públicamente. Consciente de que su madre lo ha hecho para acabar con las especulaciones que ha habido en los últimos meses, la joven dejaba nuevamente claro que no le gusta que hablen de su vida.

Terelu desvelaba en esa exclusiva que Mar le había regalado una flor de pascua en Navidades y que ella le correspondió con un mensaje agradeciéndole el detalle. Además, confesaba que no habían coincidido viendo a su nieto, pero que era algo que tarde o temprano se produciría.

Unas palabras por las que la modelo también se ha pronunciado, dejando claro que no quiere hablar públicamente de lo que haga en su vida privada... pero, ¿qué opina su hijo, Carlo Costanzia?

