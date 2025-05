Preocupación por la mujer de David Bisbal al hablar del secuestro: "Me amenazaron con pistolas"

Rosana Zanetti David Bisbal se han sumado a la aventura con Jesús Calleja. Un apasionanate viaje en el que la pareja se abría con el presentador, y contaba, entre otras cosas, una de sus experiencias más traumáticas: cuando la modelo sufrió un "secuestro express", "Estaba esperando a mi prima con el coche, se acercaron a mi con pistolas y me dijeron que me fuese al asiento de atrás. Revisaron el coche, me preguntaron a que me dedicaba yo y mi familia, de tal manera que hacían un perfil para saber cuánto pueden pedir por ti. En Venezuela no es legal pagar rescates, pero tuvieron que hacerlo. Esto fue en parte un detonante para salir de aquí", contó la modelo para sorpresa de Jesús Calleja y Santiago Segura.

Éxito profesional

El 22 de octubre de 2001, Bisbal, con veintidós años, hizo su primera aparición pública en la primera gala del concurso musical Operación Triunfo 2001 (a menudo abreviado OT). El 11 de febrero de 2002 quedó en segunda posición con un 20,9 % de los votos —382 858 emitidos del 4 al 11 de febrero entre 163 060 a través de llamadas y 219 798 vía mensajes— y una audiencia de 12,8 millones de espectadores en la ceremonia final, siendo la emisión más vista de un concurso en España. El 25 de mayo, fue uno de los coristas en la actuación de Rosa López en el Festival de la Canción de Eurovisión 2002 con la canción "Europe's living a celebration", celebrado en el estadio Saku Suurhall Arena de Tallin.

El 3 de junio fue publicado su primer álbum Corazón latino a través de Vale Music. Fue grabado entre Barcelona, Nueva York y Miami con producción de Kike Santander. El álbum alcanzó el número uno en su primera semana de debut, batiendo récord de ventas y manteniéndose durante siete semanas consecutivas en el número uno de las listas de ventas de España. Ese año, graba un pequeño disco promocional llamado Grandes baladas con 4 versiones de baladas clásicas como El día que me quieras, Contigo en la distancia y una versión en español de Nothing's gonna change my love for you. Es un disco grabado para su difusión promocional con la "Tarjeta 40 Principales" de La Caixa, por lo que no salió a la venta.

En septiembre de 2003, ganó su primer Grammy Latino en la categoría Mejor Artista Revelación. El 31 de octubre inició su primera gira latinoamericana en Argentina, donde recorrió 12 países con 17 conciertos en directo. En noviembre se puso a la venta en México una edición especial de Corazón latino. El álbum, vendió alrededor de 1 300 000 copias vendidas en España con lo que obtuvo su primer disco de Diamante. Con el álbum Corazón latino ganó el Premio Ondas, además de varias nominaciones a los Premios de la Música y Premios Amigo.