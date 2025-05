Ana Luque, exíntima amiga de Olga Moreno, explota contra la malagueña y saca a relucir su verdadera cara: "Payasa y títere del presentador"

La amistad entre Olga Moreno y Ana Luque parecía inquebrantable, la segunda fue la fiel defensora de la ganadora de Supervivientes cuando esta participó en el reality, sin embargo, su amistad saltó por los aires cuando la rubia dio el salto al concurso participando en la edición posterior.

Ahora, Olga Moreno se ha sentado en Fiesta para contar el porqué dle fin de su relación, una amistad que se fue por la borda por, entre otras cosas, cuestionar su noviazgo con Ismael Etienne. Ana Luque no se ha quedado atrás y se ha lanzado también a contestar a la malagueña. "Todo lo que sé de la tele me lo ha enseñado Olga Moreno. Yo lo que dije de ella es que ella nunca me defendió durante el concurso, ni hablé de su familia ni nada por el estilo (...) Yo llevo en este programa un año y pico, lo más normal es que cuando en mi programa me preguntan por Olga yo conteste desde lo vivido, desde mi experiencia. Muchas veces yo quise dejar de defenderla cuando estaba en 'Supervivientes' porque me llamaban payasa y títere del presentador, lo hacían personas de su entorno y ella lo sabe (...) Me siento muy dolida con ella, si ella tiene una hija de ocho años yo también tengo dos hijas que sufren. La noto muy reinona, viene muy subida. Es de buena persona pedir perdón y si yo tuviera que hacerlo lo haría, pero ella no, ella sé que no me pediría perdón a mí".

Ana Luque estudió la carrera de Magisterio y que su marido es psicólogo. Esa información ha salido porque la malagueña ha querido saber si su compañero de vida tendría dudas acerca de lo que hubiera estudiado ella en caso de que no le gustasen tanto los niños y no hubiera orientado su formación con algo relacionado con la educación de los mismos.