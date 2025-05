Ángel Llácer se rompe en directo en Tu Cara me suena y hace una inesperada confesión tras estar a punto de morir: "Como sabéis, he estado muy mal"

Hace un año, Ángel Llácer estuvo a punto de perder la vida tras contraer un virus durante un viaje a Tailandia. En el país asiático una bacteria le produjo una fascitis necrotizante que hizo temer por la vida del presentador y jurado de Tu Cara me suena.

Ahora, ya recuperado y de nuevo en los platós de televisión, el catalán no ha podido evitar emocionarse en una de las actuaciones del programa. Mikel Herzog, metido en la piel de India Martínez, el cantante conseguía emocionar al público y hasta sacar las lágrimas de Ángel Llàcer. "Me he emocionado porque el arte emociona, y es lo que da sentido a nuestras vidas. Y yo, como bien sabéis, he estado muy mal, y una vez renuncié a vivir, dije 'me dejo y me voy', y estaba muy equivocado, porque si no, no habría visto lo que he visto. No hay que renunciar, y ya está", explicaba entre lágrimas.

Recuperación

Chenoa se cruzó por primera vez con Àngel Llàcer hace 23 años en la primera edición de ‘Operación Triunfo’. Lejos de haber perdido la conexión entre ellos, parece que la química aún perdura, a juzgar por las cariñosas palabras que le ha dedicado Chenoa a Àngel durante una reciente entrevista en ‘Y ahora Sonsoles’.

Sonsoles Ónega aprovechó la visita de Chenoa para interesarse por el estado de salud de Àngel Llàcer. “Bien, estuve con él el otro día. Ya está, pasito a pasito va saliendo”, contestó la cantante.

Para Chenoa, la parte emocional es muy importante en la recuperación de Àngel Llàcer y considera que el catalán está muy bien acompañado: “Todos lo queremos, lo visitamos, estamos con él. Y deseando que vuelva lo más pronto posible, por supuestísimo. Nos hace mucha falta, lo echo mucho de menos, porque justo lo tengo aquí, a mi izquierda, que dicen que el lado izquierdo es el lado del corazón. Y aquí lo tengo yo”.

Finalmente, Sonsoles Ónega quiso saber si la baja de Àngel Llàcer había sido un shock para el equipo del programa. Chenoa, muy sincera, contestó: "Todo el equipo. Es el alma de 'Tu cara me suena'. Nadie se sube a la mesa como él lo hace, enérgico, como es él. Pero ya está de camino para volver a subirse en esa mesa y para ser él. Y hacer lo que él hace, magia. Es una persona que tiene mucha luz para mí".

Bacteria contagiosa

El cómico y presentador Ángel Llácer padece un problema de salud que le mantendrá alejado de la televisión durante un tiempo. En este momento, se encuentra ingresado en la Clínica Ruber de Madrid, donde fue atendido tras volver de su último viaje a Vietnam. Este traslado internacional ha sido la causa y efecto de su enfermedad, pues fue en dicho país asiático donde contrajo una bacteria llamada Shigella, que la Clínica Mayo define como "muy contagiosa".