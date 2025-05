Adara Molinero y su madre protagonizan un tenso encontronazo en directo y su relación salta por los aires: "Hay un problema de fondo y no quieren que se cuente"

Adara Molinero y su madre, Elena Rodríguez siempre han hecho gala de tener una magnífica relación. De hecho, madre e hija comparten en MTMAD el videopodcast En todas las salsas, donde ambas entrevistan a personajes conocidos del mundo reality o de las redes sociales y donde comparten vivencias propias desde una perspectiva muy personal.

Sin embargo, puede que la idílica relación que se ve en pantalla no sea tal, al menos al ver las últimas imágenes en las que ambas acaban viviendo un tenso momento en pleno videopodcast.

Sobre esto ha querido pronunciarse Sofía Suescun, enemiga declarada de la madrileña. ''Nunca habíamos visto a una Adara contra su madre, poniéndola contra las cuerdas. Dejan la duda en el aire, no son claras, no sé si quieren especular y generar comentarios o realmente hay un problema de fondo y no quieren que se cuente'', añade Sofía.

Y continúa criticando la actitud de ambas: ''Las cosas a medias y sin ser claras son peores que una realidad que pueda doler. Igual es una tontería, pero es curioso, está normalizado ver a Adara contra el mundo, pero no contra su madre''.

Anonimato

Adara Molinero Rodríguez (Alcobendas, Provincia de Madrid, 12 de marzo de 1993). Saltó a la fama por su participación en Gran Hermano 17.

Antes de entrar en GH, trabajó como azafata de vuelo en Iberia y como modelo internacional, lo que la llevó a trabajar unos meses de modelo fotográfica en China e Indonesia.

Su carácter emocional y guerrero le llevó a ser una de las protagonistas de la edición. Hizo buen tándem con Bárbara Cañuelo, y tras tener feeling con Rodrigo Fuertes durante las primeras semanas, comenzó una relación con Pol Badía, enemistándose por ello con Miguel Vila, a quién también le atraía Pol. Tuvo broncas con muchos de sus compañeros y se vio apartada del grupo mayoritario durante casi toda su estancia en la casa. Junto a Bárbara, fue la concursante que más puntos obtuvo en las nominaciones, con un total de 93 puntos. Tras 7 nominaciones, fue la 11.ª expulsada estando en la casa 84 días, a 3 semanas de la final. Fue la primera edición de Gran Hermano que presentó Jorge Javier Vázquez, tras la marcha de Mercedes Milá por motivos de salud mental.

En octubre de 2017, posó para la portada de Interviú. Ese mismo año, abrió su propio canal de YouTube donde habla de sí misma y de sus propias experiencias.

En enero de 2018 comenzó una relación sentimental con el ganador de Gran Hermano Revolution, Hugo Sierra y con el que tiene un hijo, Martín, nacido el 22 de febrero de 2019. Actualmente no siguen juntos, pero tienen buena relación. Además, ese mismo año, Adara se inició en el mundo empresarial e inauguró un salón de manicura en la ciudad de Mallorca, llamado Adara Beauty.