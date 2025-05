Emma García frena en seco Fiesta después de que un colaborador se derrumbe en directo: "Me cuesta muchísimo hablar"

Hoy se celebra el día de la madre y como no podía ser de otra forma, en Fiesta ha querido celebrarlo con los colaboradores del programa. Todos han contado cómo viven una fecha tan especial pero Kike Calleja se ha roto al recordar a su madre, que falleció hace 12 años.

En cuanto Emma García le ha preguntado por su madre, el colaborador no ha podido encontrar las palabras: ''A mí me cuesta muchísimo hablar...'', pero ha continuado: ''Va a hacer 12 años que perdí a mi madre y para mi fue lo más doloroso que me ha pasado en la vida y me cuesta mucho superarlo porque la echo mucho de menos. Yo sé que donde esté, intentas pensar cómo te estará viendo''.

Carrera en medios

Estudió Periodismo en la Universidad del País Vasco. Mientras cursaba la carrera, realizó sus prácticas en la agencia de noticias OTR PRESS y viajó a Bosnia en dos ocasiones. La primera vez acudió con la Cruz Roja y en la otra estuvo como becaria en prácticas. En 1996, nada más terminar la carrera, trabajó durante unos meses en el periódico Diario de Noticias, de Navarra, desde donde se trasladó al Canal 4 de Navarra.

Saltó a la televisión de ámbito nacional trabajando en Telecinco, tras un breve paso por Canal+, trabajó en ETB2 hasta que el 11 de febrero de 2002, vuelve como presentadora en Telecinco, con el programa A tu lado, magacín que duró hasta 2007 y con el que consiguió ser una de las principales presentadoras de la cadena. Ese mismo año presenta el programa ¡Clever!, las tardes de los domingos en Telecinco.

En 2008 y 2010 se hizo cargo de Supervivientes: El Debate. Más tarde comenzó a presentar El juego de tu vida, programa que duró hasta 2010.

Luego, entre 2008 y 2018, presentó diariamente el dating show de parejas Mujeres y hombres y viceversa, programa con el cual se consagró en Mediaset España. Sus siguientes trabajos han sido como presentadora de Nada es igual (2012), Materia reservada (2013), Abre los ojos... y mira (2013-2014) y Ex, ¿qué harías por tus hijos?.