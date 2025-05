Kiko Matamoros reaparece tras su ingreso hospitalario y preocupa al hablar sobre su estado de salud: "Tengo un mes"

El pasado 10 de abril, 24 horas después de presentar por todo lo alto su nuevo programa en TVE, 'La familia de la tele', Kiko Matamoros activaba las alarmas sobre su salud al compartir una imagen desde el hospital y anunciar que había pasado por quirófano. Era su mujer Marta López Álamo la que, consciente de la preocupación de sus seguidores por esta intervención, informaba que no había sido un paso por quirófano de urgencia sino algo programado, apuntando que el colaborador se encontraba bien y pronto podría retomar sus compromisos.

Ahora, el colaborador ha concedido una netrevista a Pronto en la que habla del problema de salud que le llevó a ser intervenido y del tiempo que le queda de recuperación, despejando la duda sobre si podrá incorporarse a La familia de la tele con brevedad.

"Estoy bien. Ha sido una intervención para solucionar un problema de paso de los alimentos del esófago al estómago, llamado acalasia. Tengo un mes para empezar a hacer mi vida con absoluta normalidad, pero para ir a trabajar podré estar sin problemas en el estreno del programa", confesaba el colaborador.

¿Peligra su participación en La familia de la tele?

Marta López Álamo, su mujer, ha sido la encargada de dar la útlima hora sobre el estado del colaborador.

"Muy bien, no hemos entrado más en detalle porque él no ha querido, pero era sencillo. La recuperación es programada, nada de urgencia. Está respondiendo muy bien, haciendo vida normal, prácticamente", ha apuntado Marta.

Aun así, ha lamentado que aún "no puede entrenar", algo que tiene a Kiko Matamoros "un poco de bajón". "Pero bueno, está bien, que es lo importante. No es nada buen enfermo, pero intento que relativice todo", ha concluido la modelo, asegurando que su pareja no lleva bien el tener que pasar por el hospital.