Preocupación por el estado de salud de este concursante de Gran Hermano: "Los médicos dijeron que me moría"

La vida de los concursante de Gran Hermano suele cambiar radicalmente, muchas veces para bien, ya que al salir de la casa suele esperarles una vida llena de fama, éxito, bolos y en ocasiones, una prometedora carrera como infuencers, como los casos de Adara Molinero o Sofía Suescun.

Sin embargo, hay ocasiones en las que la vida juega malas pasada y todo acaba convirtiéndose en un drama. Es lo que le ha pasado a Pulpillo, concursante de Gran Hermano en 2006 y quien ha contado en Fiesta la complicada experiencia a la que ha tenido que hacer frente y que casi le cuesta la vida. El exconcursante estuvo gravemente herido tras ser atropellado por un coche en la localidad almeriense de Roquetas de Mar en el año 2022.

Tres meses en coma, años en un hospital por un grave accidente de coche que le dejó secuelas (perdió la memoria y la movilidad) y un polémico paso por la cárcel por un delito por el cual, finalmente, fue absuelto. La vida de Miguel Ángel 'Pulpillo' no ha sido nada fácil desde hace algunos años y ahora, por fin, rompe su silencio y se sincera sobre este drama que ha formado parte de su vida en los últimos años. Emma García entrevista en directo a Miguel Ángel 'Pulpillo' en el plató de 'Fiesta'. "Los médicos dijeron que, o me moría o me quedaba en cama para siempre", decía el concursante.

Innovador formato

El formato del programa es sencillo pero efectivo. Un grupo de personas son encerradas en una casa, donde son grabadas las 24 horas del día. Los concursantes son eliminados cada semana por medio de votaciones realizadas por el público, hasta que solo queda un ganador. Durante su estancia en la casa, los concursantes tienen que convivir juntos, realizar tareas domésticas y cumplir retos y pruebas diseñados por los productores del programa.

Gran Hermano España ha sido objeto de controversia a lo largo de los años, tanto por su contenido como por el impacto que ha tenido en la cultura popular. Por un lado, ha sido criticado por algunos por promover la exhibición pública y la explotación de los participantes. Por otro lado, los defensores del programa argumentan que es un reflejo de la sociedad actual y que permite a los espectadores ver una muestra real de las relaciones humanas en situaciones de estrés.

A pesar de las controversias, Gran Hermano España ha sido un éxito en términos de audiencia y ha sido adaptado en más de 70 países. El programa ha producido estrellas de la televisión y ha tenido un gran impacto en la cultura popular española. Incluso ha sido objeto de estudios académicos, que analizan su influencia en la sociedad y en los medios de comunicación.

Gran Hermano España ha evolucionado a lo largo de los años, con nuevas ediciones y cambios en el formato. Sin embargo, su esencia sigue siendo la misma: un grupo de personas viviendo juntas bajo el escrutinio del público. Aunque el programa ha sido criticado por algunos, su impacto en la cultura popular y en la televisión española es indudable.