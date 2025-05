Roberto Leal se confiesa sobre su futuro y deja en el aire su continuidad en Pasapalabra: "¿Quién me iba a decir a mí que...?"

Roberto Leal ha conseguido consolidarse como presentador en la pequeña pantalla con formatos tan dispares como Operación Triunfo, El Desafío o Pasapalabra. Precisamente al frente de este último lleva ya 5 años, un lustro que el de Sevilla ha alcanzado sin despeinarse y que confía en repetir. "Me parece increíble y que el formato esté funcionando tan bien. Ya no es solo un programa que acompaña, es una cita. Ojalá me dure mucho. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a acabar en ‘Pasapalabra’? Yo lo veía en mi casa también. Y me encantaba el concurso, pero ahora estoy en el barco", cuenta el presentador.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.

La tensión y la emoción de "El Rosco" son factores clave que han asegurado el éxito de Pasapalabra en la televisión española. La habilidad de los concursantes para superar este reto es admirada por el público, que disfruta intensamente de cada momento del desenlace.