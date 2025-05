Sara Carbonero desvela el increíble regalo que recibió tras su última quimio: "Quiso traer unos mariachis al hospital"

Sara Carbonero e Isabel Jiménez son íntimas amigas. Se llaman "amigas-hermanas". Coincidieron en Informativos Telecinco, cuando Carbonero estaba al frente de la información deportiva. En aquella etapa crearon un vínculo muy fuerte. Por aquel entonces también crearon una firma de ropa juntas, Slow Life, que aún mantienen.

Carbonero y Jiménez están muy presentes una en la vida de la otra, pese a que ya no compartan pantalla en televisión. Durante el cáncer de ovario de Carbonero, las amigas vivieron duros momentos. Isabel Jiménez no se separó de su amiga. Y tuvo con ella detalles difíciles de olvidar.

Durante el apagón que sufrió España entera, todo el mundo sacó la radio para informarse de lo ocurrido. Carbonero también. Fue en ese momento cuando recordó la historia de su radio con casete. "En 2019, el día en el que terminé mi durísimo tratamiento, mi amiga/hermana Isabel apareció en el hospital con una caja enorme envuelta en papel de regalo", comienza contando.

"Era la radio y con ella, tres cintas de casete en las que Isa se había grabado diciéndome un montón de cosas bonitas que, lógicamente me hicieron emocionarme muchísimo. Tardé en escucharlas completas un tiempo, demasiadas emociones. Recuerdo que me dormía con su voz, me daba calma", rememora Carbonero.

La radio también era una forma de obligar a Sara a grabarse y contar su historia. "Era una manera de mantener la mente ocupada ante lo que venía por delante", asegura. Han pasado seis años de aquello y Sara aún no ha podido escucharlas. "Sé que llegará el día en el que se las pondré a mis hijos y el recuerdo agridulce dará paso a uno de los más bonitos de toda mi vida", comenta.

Mariachis en el hospital

Sara Carbonero pondera el sentido del humor de su amiga y su capacidad para "remover cielo y tierra" por sorprenderla. "También quiso traer unos mariachis al hospital ese día de la última quimio pero era demasiado ya", recuerda Sara. No hubo canciones mexicamanas, pero sí comida. "Y cantamos y bailamos en la terraza", sentencia.

Jiménez ha reconocido la radio nada más verla en la publicación de Instagram de Carbonero. Le ha respondido cariñosa y recordándole que la vida va de eso; "de momentos como ese y de hacer la vida un poquito mejor a los demás, sobre todo, a los que quieres".