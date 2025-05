Ortega Cano reaparece abatido tras destaparse la verdadera paternidad de su hijo con Ana María Aldón: "Quiero hacer daño a..."

La paz de la que José Ortega Cano disfrutaba desde hace un tiempo, dejando atrás las polémicas que protagonizó durante años, ha llegado a su fin. Después de la entrevista de Gloria Camila en '¡De Viernes!' -que ha supuesto su regreso a televisión y en la que no dudó en sincerarse sobre la relación distante que siempre ha tenido con la exmujer de su padre- ha sido Ana María Aldón la que se ha sentado en el plató del programa de Mediaset para responder a la hermana de Rocío Carrasco y confesar detalles hasta ahora desconocidos sobre su historia de amor con el torero.

A corazón abierto, y reconociendo que en ocasiones la hicieron sentir como una "prostituta" -por las dudas que hubo por parte de alguien del entorno de Ortega sobre la paternidad de su hijo José María- la gaditana ha desvelado cómo se dio cuenta de que su pareja tenía problemas con el alcohol y cómo vivió su paso por prisión cuando su pequeño tenía un año, relatando lo sola que se sintió y la falta de apoyo de Gloria Camila, que llegó a decirle que no formaba parte de su familia.

"No quiero hacer daño a nadie. Pero siento la necesidad de desahogarme. Estoy protegiendo a José, y por eso he sido fustigada. No me libero de eso porque es el padre de mi hijo, no se lo merece" explicaba, sin ocultar su deseo de dar su versión para que se sepa lo que sufrió durante los 11 años que estuvo al lado de Ortega.

Durísimas declaraciones que el diestro prefiere ni comentar. Cabizbajo y con rostro de resignación, el viudo de Rocío Jurado ha guardado silencio cuando le hemos preguntado por Ana María y su última entrevista, manteniéndose al margen y dejando en el aire por qué cree que ha decidido hablar ahora, tres años después de su separación, para no dejar en buen lugar a su familia y especialmente a su hija Gloria. Una postura con la que José evita aumentar la brecha abierta con la madre de su hijo, con la que siempre se ha mostrado conciliador.

Tormentoso matrimonio

A pesar de este contundente titular, la entrevista dejó bastantes perlas sobre cómo fue la relación de la diseñadora mientras estuvo casada con el diestro y cómo vivió entre otras cosas, la adicción de este al alcohol. "Ya había problemas y la familia estaba preocupada", señala. Ana María Aldón recuerda que fueron unos momentos muy complicados. Él estaba además pendiente de un juicio, un juicio mediático", relata.

"Cada fin de semana llegaba el viernes y yo deseaba irme a Cádiz y él también los fines de semana, hasta que en breve la vía de escape era asidua", cuenta en directo. "Luché con todas mis fuerzas", concluye.

Pero, sin duda, ha sido la paternidad junto al torero uno de los temas que más polémica ha levantado. Tal y como contaba la colaboradora, tras solo tres meses de relación se quedó embarazada del torero sin proponérselo. "No buscaba tener un hijo, aunque sabía que él quería y le ponía empeño. Yo no pensaba que con los problemas que él tenía eso se iba a producir", asegura la diseñadora.