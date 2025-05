Polémica en La Roca por el desafortunado comentario de esta colaboradora: "Es muy machista pero es lo que hay"

La polémica está servida. Después de que haya salido a la luz la posible relación sentimental entre Ana De Armas y Tom Cruise en La Roca, el programa de las tardes del finde de La Sexta han analizado este inipiente noviazgo aún por confirmar por parte de sus protagonistas.

Sin embargo, Pilar Vidal, colaboradora del programa, lo tiene claro y no tardaba en apuntar a la actriz cubana, a quien considera que aprovecha sus relaciones con estrellas de Hollywood, véase Ben Affleck, para subir en La Meca del cine.

Un comentario sin duda desafortunado que afeaban sus compañeros de plató.

"Parece ser que si no sales con Tom Cruise, no llegas a ser nada en Hollywood desgraciadamente", ha empezado diciendo la periodista. Un comentario que ha desatado la polémica en el plató. Sara Ramos no ha dudado en salir en defensa de Ana de Armas: "No creo que solo llegues a lo más alto si te enrollas con Tom Cruise". Sin embargo, lejos de quedarse ahí, la colaboradora ha ido todavía más allá, recordando que, en su pasado, la actriz "ha hecho pelis a raíz de su relación con Ben Affleck".

La Roca

La Roca es un magacín de televisión presentado por Nuria Roca, y producido por Cuarzo Producciones para La Sexta. Se estrenó el 10 de octubre de 2021 y se emite cada domingo de 15:30 a 20:00.

Tras el final de Liarla Pardo, por la marcha de Cristina Pardo a Más vale tarde, La Sexta anunció un nuevo magacín presentado por Nuria Roca, que fue estrenado el 10 de octubre de 2021.[1]

El magacín se presentó como un programa de sello personal, producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Cuarzo Producciones. En él, se tratan temas en directo como la música, la actualidad, la cultura, el cine o la televisión con un tono más desenfadado, incluyendo tertulias, reportajes, conexiones en directo y entrevistas en plató.[2]