La relación clandestina de Paola Olmedo con un concursante de Gran Hermano sale a la luz: "Encuentros esporádicos en casa de ambos"

Paola Olmedo, exmujer de José María Almoguera, acudirá por primera vez a un plató. Será en la entrega de 'Tardear' del lunes 5 de abril, que Frank Blanco y Verónica Dulanto conducirán en Telecinco, a partir de las 15:50h.

Se suma así la exmujer del ahora colaborador televisivo a la pequeña pantalla, en la que será su debut en la televisión, en la misma cadena en la que trabaja su exmarido y padre de su hijo Marc.

Pero, además de su estreno en la pequeña pantalla, la argentina ha sido noticia en las últimas horas por el supuesto idilio que habría mantenido con un exconcursante de Gran Hermano, concretamente con Maio Artiaga, concursante del reality en 2004. "Este amor secreto de Paola tiene mucho que ver con la vida actual de su expareja, José María Almoguera. Ambos han estado con concursantes de Gran Hermano. El está con María La Jerezana y en el momento en que Paola se separa mantiene una relación con un concursante de GH, Mario Artiaga”, decía Amor Romeira.

"Esta relación fue clandestina. Fue una relación corta, pero bonita llena de encuentros esporádicos en casa de ambos. Paola le confiesa a Mario que creía que tenia un GPS en su coche porque la prensa siempre sabia donde estaba ella. Es un pensamiento que ella tenia”, señala Romeira,

Nueva imagen

Todavía ocultando parte de su cara con una mascarilla porque los resultados todavía no son los definitivos al encontrarse en plena recuperación, la exnuera de Carmen Borrego no puede dejar de sonreír, sin disimular que está "feliz" con su nuevo aspecto aunque explica que "estoy como todavía un poco inflamada".

"Estoy muy bien, no me puedo quejar. Se ha dicho que no me gustaba, a ver, es la reacción que el primer contacto al verme... pero estoy bastante contenta" ha revelado, apuntando que el resultado no es el que estamos viendo porque está en pleno postoperatorio y tardaremos "incluso un año" en ver su rostro definitivo.

"Me gusta, al principio es raro, me ha impactado, es extraño, es raro, pero sí me gusta. Estoy súper contenta con el trabajo que han hecho en el hospital La Paz. Ya te digo que todo súper bien, súper contenta con el doctor y con todo el equipo" ha añadido encantada.

Asegurando que antes también estaba "conforme" con su aspecto pero que la operación "era una cosa que no era una opción, tenía que hacerlo" por razones médicas y de salud, Paola ha revelado que tras su cambio ha hablado tanto con José María como con Carmen Borrego la han llamado: "He hablado con ellos ya, pero fenomenal" confiesa, admitiendo que le parece normal que su exmarido dijese que si la veía por la calle seguramente no la hubiese reconocido. "Hay mucha gente que no" admite.

Su gran apoyo en la operación, su nuevo novio, del que se confiesa muy enamorada tras varios meses de discreta relación. "Es increíble, me cuida mucho. Ojalá que sea siempre" ha confesado sin cerrar las puertas a una boca, confirmando entre risas que la ha tratado "como un alfa". "También es tierno, y también es súper cariñoso. Estoy muy contenta con él, me ha apoyado muchísimo" desvela.