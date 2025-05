Roro estalla tras la acusación de infidelidad con un archiconocido famoso: ‘¡No dormí con él, dejad de inventar!’

Roro ha dicho basta. La popular influencer y creadora de contenido, conocida por sus vídeos cargados de humor, lifestyle y moda en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, ha explotado públicamente tras verse envuelta en una inesperada polémica que ha sacudido las redes sociales.

Desde hace días circulaban rumores que la señalaban por una supuesta infidelidad a su pareja, Pablo, nada menos que con Jake Paul, el famoso boxeador, youtuber y creador de polémicas por excelencia.

Pero Roro, lejos de quedarse callada, ha decidido aclararlo todo de una vez por todas con un contundente y viralísimo vídeo en Instagram Stories, que ya corre como la pólvora.

“¿Me he ido a casa de Jake Paul con él a solas? No. ¿He pasado la noche en su casa con él? Obviamente que no. ¿Quién ha sido el subnormal que se ha inventado este rumor?”, arrancaba la influencer, visiblemente molesta.

“Fuimos un grupo de personas, no tiene sentido nada”

Roro quiso desmontar punto por punto la historia que muchos habían dado por cierta en redes.

Según explicó, visitó la casa de Jake Paul acompañada de un grupo de amigos y no hubo absolutamente nada fuera de lugar: “A casa de Jake Paul fuimos un grupo de personas, nos hizo un house tour de chill y nos fuimos. Luego estuvimos en el segundo entrenamiento con su prometida, que además es un amor de chica”, relató.

La creadora de contenido insistió en que todo está grabado y documentado públicamente: “Es que encima está todo grabado porque está en el canal de YouTube de Plex. Entonces, es que os está yendo la cabeza de una manera… Dejad de inventaros cosas y de montaros vuestras películas para sacar dos minutos de atención en redes. Por favor, os lo pido.”

Una influencer que conquista redes con humor y naturalidad

Para quienes aún no la conocen, Roro es una influencer española que ha conquistado TikTok e Instagram con su estilo fresco, espontáneo y divertido. Su contenido mezcla humor, vlogs de su día a día, moda, experiencias personales y colaboraciones con marcas y otros creadores de contenido.

Con casi un millón de seguidores en TikTok y más de 500.000 en Instagram, Roro se ha ganado un público fiel gracias a su cercanía y autenticidad. Pero, como ocurre con muchos rostros públicos de Internet, la exposición también trae consigo rumores, críticas y momentos difíciles.

Y este, sin duda, ha sido uno de los más tensos.

“Le estáis faltando el respeto a Pablo”

Más allá de defenderse a sí misma, Roro quiso dejar muy claro su compromiso y amor hacia su pareja, Pablo, que también ha sido arrastrado por la ola de comentarios en redes: “Me estáis faltando el respeto a mí, le estáis faltando el respeto a Pablo, que es mi persona, mi vida, mi novio. No tiene sentido absolutamente nada. La infidelidad va en contra de todos mis valores como persona.”

La influencer concluyó su alegato visiblemente dolida, pero contundente: “Dejad de proyectar vuestras inseguridades sobre mí y sobre mi relación, porque no es mi culpa que no os hayan querido. Así que bueno, pensad antes de hablar de cosas de las que no sabéis. Y bueno, pues… ¡Chao!”

La reacción de las redes: entre apoyo y polémica

El vídeo de Roro ha dividido a las redes. Mientras miles de fans le han mostrado su apoyo y han aplaudido su claridad y honestidad, otros siguen alimentando el debate y la especulación, a pesar de las pruebas y las explicaciones.

“Gracias por hablar tan claro. Qué rabia que tengas que dar explicaciones de algo que no hiciste”, comentaba una seguidora.

Otros, sin embargo, criticaban el tono del mensaje, aunque reconocían que la situación se había ido de las manos.

Un capítulo amargo… que no empaña su momento profesional

Pese al mal trago, Roro continúa con sus proyectos y colaboraciones habituales.

La influencer prepara nuevos vídeos para YouTube, directos en Twitch y varios viajes de contenido este verano, según ha adelantado en sus redes.

Y, aunque no esperaba tener que lidiar con este tipo de rumores, ha demostrado que tiene carácter y no va a dejar que las fake news ensombrezcan su carrera ni su vida personal.