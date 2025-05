Sale a la luz el infierno personal de un exconcursante de Gran Hermano: “Los médicos dijeron que o me moría o me quedaba en cama para siempre”

Miguel Ángel “Pulpillo” ha vuelto a la televisión… pero no como aquel joven risueño y carismático que conquistó al público en Gran Hermano 8, sino como un hombre marcado por el dolor, la lucha y la superación.

El que fuera uno de los rostros más queridos de la octava edición del reality reapareció este fin de semana en Fiesta, el programa presentado por Emma García, para narrar el infierno personal que ha vivido tras ser atropellado en 2022 en Roquetas de Mar.

Lo que parecía una simple salida se convirtió en una tragedia que le dejó tres meses en coma, dos años ingresado en el hospital y unas secuelas físicas y emocionales que aún arrastra.

“Los médicos dijeron que o me moría o me quedaba en cama para siempre”, confesó con la voz entrecortada.

El accidente que cambió su vida

Aquel fatídico día, Miguel Ángel fue arrollado por un coche que iba a 83 km/h por un paso de peatones. El conductor se dio inicialmente a la fuga, aunque fue detenido poco después.

“Me pilló y salió corriendo. Lo cogieron. Siempre ha intentado comunicarse conmigo”, relató Pulpillo, visiblemente emocionado.

Pero la historia no acabó ahí. Meses después, el propio conductor se le acercó en plena calle para pedirle perdón.

“Me dijo ‘soy el que te ha pillado, perdóname’. Y yo solo le pude decir: ‘No te pego un bastonazo porque me caigo al suelo. Habla con mi novia’”, recordó con crudeza.

Aunque algunos colaboradores valoraron el gesto del conductor, Pulpillo no se mostró indulgente: “Lo ha hecho solo para no ir a la cárcel. No le honra nada.”

Tres meses en coma, dos años ingresado y secuelas irreversibles

El accidente dejó a Miguel Ángel con graves secuelas: pérdida de memoria, problemas de movilidad, impotencia y esterilidad.

“Es lo que peor llevo”, admitió cabizbajo, reconociendo que sigue en proceso de recuperación tanto física como mental.

Un golpe devastador para alguien que, antes de todo, era agricultor y soñaba con volver a la televisión.

“Yo era agricultor, pero ya no puedo serlo. Ahora vivo de los alquileres”, explicó resignado, aludiendo a cómo ha tenido que reinventarse tras no poder volver al campo.

De Gran Hermano a una pesadilla

Su paso por Gran Hermano 8 en 2006 fue, en sus propias palabras, “una de las experiencias más divertidas” de su vida. Tras el reality, se convirtió en asiduo de los platós, pero poco a poco fue desapareciendo del foco mediático.

Ahora, casi veinte años después, regresa a la televisión no para entretener, sino para contar su desgarrador testimonio de superación.

Incluso reveló una espinita clavada: estuvo a punto de participar en Supervivientes, pero el accidente truncó esa oportunidad.

“Es algo que siempre me hubiera encantado. Me quedé a las puertas”, confesó.

“He tenido el apoyo de mi familia, sin ellos no habría salido”

A pesar de las adversidades, Miguel Ángel destaca el papel fundamental de su entorno más cercano: “He tenido el apoyo de mi familia. Sin ellos, no habría salido adelante”, reconoció, emocionando al plató.

Hoy, sigue luchando por adaptarse a su nueva realidad, con fuerza y con la misma simpatía que le hizo querido por el público.

“Han pasado muchas cosas, ha sido la peor etapa de mi vida… pero sigo aquí.”