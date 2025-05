Antonia San Juan desvela por qué abandonó La que se avecina: "Había cosas que..."

Antonia San Juan es conocida en España por su interpretación en "La que se vecina", la serie de Mediaset, como Estela Reynolds, uno de los personajes más reconocidos de la mítica serie española. La actriz abandonó el rodaje en la sexta temporada, que se estrenó en octubre de 2012, ya hace más de 10 años.

El pasado 5 de mayo, Antonia San Juan fue la invitada del programa de Televisión Española "La Revuelta", donde confirmó que nunca abandonó la serie por el dinero, ya que le pagaban muy bien y de manera puntual. Aseguró que muchas veces la gente informaba que ella se había ido por el salario, ya que le "pagaban increíble".

"Hoy día no te pagan esos sueldos", declara la actriz. "Me fui porque tenía otro sitio donde podía trabajar. Había cosas que... nunca las he hablado ni las voy a hablar", cuenta, haciendo una posible referencia a el trato que recibía mientras formaba parte del elenco.

La artista dice que no contará nada porque no quiere conflictuarse con nada, y menos con algo que ha quedado en el pasado. "Si no hubiera tenido tenido otra cosa, hubiera tenido que comer una situación que a mí no me gustaba", afirmó. También quiso dejar claro que su relación con Alberto y Laura Caballero, los creadores de la historia, era excepcional. Antonia San Juan admite que "si hubiese sido por dinero lo diría".

Además, ahora asegura que si le ofrecen un papel dentro de un proyecto que le gusta, pero que por el contrario no lo aceptaría si no le pagan bien. "Quiero vivir como una rica heredera", comenta, ya que quiere seguir ganando dinero a pesar de llevar ya muchos años trabajando y dedicándose a la interpretación.

A la mítica pregunta de David Broncano en la que pide a la actriz que diga cuánto dinero tiene en el banco, explica que nunca ha participado en publicidades de marcas reconocidas en España. El dinero que tiene es alrededor de 1.000.000 de euros, desveló la actriz, dinero que ha ido "ahorrando" a lo largo de los años pero sin privarse de sus caprichos.

Quién es Antonia San Juan

Antonia San Juan es una destacada actriz, directora, guionista y productora natural de Las Palmas de Gran Canaria. Inició su carrera artística en Madrid a los 19 años, desempeñándose como actriz de teatro clásico y monologuista en cafés-teatro.

Su salto a la fama llegó en 1999 con el papel de Agrado en la película "Todo sobre mi madre" de Pedro Almodóvar, que le valió una nominación al Goya como actriz revelación. En televisión, es ampliamente reconocida por su interpretación de Estela Reynolds en la serie "La que se avecina", personaje que interpretó durante cuatro temporadas hasta 2014.

Además de su faceta actoral, San Juan ha incursionado en la dirección y producción teatral. Es fundadora de la productora Trece Producciones y ha dirigido obras como "Del lado del verano". En el ámbito cinematográfico, ha participado en películas como "El hoyo" (2019) y su secuela "El hoyo 2" (2024), interpretando a Imoguiri.

En 2025, recibió el Premio AMGu de Honor en el Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Guardo, reconociendo su trayectoria en las artes escénicas.