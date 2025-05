Belén Ro habla claro sobre el desagradable momento que vivió en Telecinco y señala a Terelu Campos: "Me pareció una excusa"

Terelu Campos vuelve a protagonizar una nueva polémica, esta vez en los pasillos de Telecinco. La madre de la influencer se ha reencontrado con Belén Rodríguez, quien se encontraba en las inmediaciones de Mediaset como colaboradora de Fiesta y es que a pesar de la distancia que hay entre ambas y de que su relación no pasa por su mejor momento, Belén Ro ha contado en avrias ocasiones que le gustaría reconciliarse con la hermana de Carmen Borrego.Aún así, parece que esta no tiene intención de tender puentes. Jorge Moreno le cuenta a Emma García que estaba acompañando a Belén Ro a la salida de Mediaset cuando se han encontrado con Terelu Campos: "Ella (Belén) no veía que estaba Terelu delante, le he dicho 'anda, mira quién está ahí'. Terelu se ha girado, nos ha visto, nosotros nos hemos querido acercar a ella, ella se ha reído y ha dicho 'bueno, ya nos veremos, ya hablaremos', ha dicho".

Según cuenta Jorge Moreno, Belén y Terelu no se han saludado porque la Campos ha querido romper con este encuentro y Belén se ha reído de manera nerviosa: "Aunque al principio se lo ha tomado a risa, se ha ido a casa con un disgusto, se ha ido tocada. Esperaba que si tú te querías acercar, ella se acercara también", cuenta el reportero.

Ahora, Belén Ro se ha sentado en el plató de Tardear para contar todos los detalles de este desagradable encuentro entre ella y la hermana de Carmen Borrego. "Yo interpreté que era porque a lo mejor nos íbamos a encontrar mañana, peo a lo mejor me parece una excusa", concluye.

Carrera profesional

En 1988 participó en la película dirigida por Joe Rígoli: Zocta: Sólo en la Tierra se puede ser extraterrestre.[4] En ese año también dejó la radio para incorporarse como productora y coordinadora musical en el programa de Jesús Hermida Por la mañana y más tarde en los programas de su madre, María Teresa Campos, A mi manera (1989-1990) y Ésta es su casa (1990-1991). En 1990 presentó varios programas (shows, musicales, entrevistas), mientras que siguió con su actividad como productora musical en Pasa la vida de TVE, dirigido por María Teresa Campos. Asimismo, participa en el programa navideño de TVE Telepasión española.

En 1996 cambió a Telecinco para colaborar y copresentar el programa en Día a día de María Teresa Campos hasta junio de 1997. Además, en 1997 también presentó la gala Miss España.

En junio de 1997 comenzó a presentar un programa de entrevistas y variedades llamado En Exclusiva emitido por Canal 9 y Telemadrid. En septiembre de ese año comenzó a compaginarlo con la presentación del magacín Con T de tarde en Telemadrid, programa que se mantuvo en antena hasta junio de 2004. En septiembre de 2004 fue contratada por Antena 3, donde colaboró junto a su madre, en el programa matinal Cada día. Ese mismo año también presentó el concurso La Granja en el mismo canal, tarea que repetiría al año siguiente, en la segunda edición del concurso.

Entre 2006 y 2007 participó en el concurso de monologuistas El club de Flo, de La Sexta. En el último trimestre de 2008, participó como concursante en ¡Mira quién baila! de Televisión Española, donde compartió programa con Ana García Obregón o Vicky Martín Berrocal.