La familia de la tele consigue un reencuentro histórico: Rocío Carrasco y Marta Riesco cara a cara tras su idilio con Antonio David Flores

El gran desfile de carrozas que ha dado el pistoletazo de salida al estreno de 'La Familia de la Tele' este lunes en TVE nos ha dejado varios momentazos. De la imagen de una Belén Esteban emocionadísima sin poder contener las lágrimas, a una Lydia Lozano pletórica bailando el chuminero a su llegada a Prado del Rey, la retransmisión de casi 4 horas en directo nos ha 'regalado' además un reencuentro tan inesperado como comentado.

Y es que aunque sonaba con fuerza que Rocío Carrasco formaría parte del plantel de colaboradores del nuevo programa de las tardes de la cadena pública -coincidiendo con el regreso de su hermana Gloria Camila a Mediaset como tertuliana de 'TardeAR' y 'Fiesta'- no estaba confirmado su fichaje.

De ahí que su aparición, surgiendo de debajo de una gran máscara de cabezudo durante la cabalgata, se convirtiese en una de las grandes sorpresas de la tarde. Pero más impacto causó todavía la imagen de Marta Riesco -reportera del programa- acercándose sigilosamente por detrás a la exmujer de su ex Antonio David Flores micrófono en mano para entrevistarla en directo, sin darle margen de maniobra y protagonizando un momento 'tierra trágame' que no pasó inadvertido entre la audiencia.

Sin poder disimular la tensión aunque salió del paso saludando a su nueva compañera con dos besos, Rocío le dejaba algo claro cuando Marta le espetaba con una sonrisa "lo que es la vida..." antes de darle la bienvenida a "la familia de la tele". "Esta es mi familia" respondía la hija de Rocío Jurado antes de añadir "¿me puedo ir ya?" y salir corriendo mientras la periodista le daba su permiso con un "venga dale", sin duda en 'shock' por la reacción de la madre de Rocío Flores en su primer encuentro ante las cámaras.

"Ha sido la encargada de darme la bienvenida y ya está, pues una compañera. Al final así es la vida, hay que vivirla y punto, ya está" ha asegurado ante las cámaras de Europa Press tras su 'cara a cara' con Riesco.

"Son como mi familia hace muchos años, yo ya estoy sueta, ya me solté. Como Gavete no sé, pero yo me solté. No sé qué haré en el programa. He visto allá a lo lejos como una terraza. Pero no sé, a lo mejor me plantan a mí en la terraza a regar las flores o algo de eso. No sé" ha bromeado cuando le hemos preguntado por el papel que tendrá en el programa, una nueva oportunidad con la que tanto ella como Fidel están encantados.

Otro de los fichajes estrella del programa es Isa Pantoja, para la que Rocío no tiene más que palabras bonitas: "Yo la quiero mucho, es muy linda, sí, yo la quiero mucho. Me ha dado mucha alegría verla tan gordita" ha reconocido, afirmando rotunda que tanto su madre como Isabel Pantoja siguen siendo dos de las artistas más grandes que ha dado nuestro país.

Sin entrar en su rivalidad con las Campos -ya que Terelu Campos y Carmen Borrego trabajan en Telecinco y la mayor de las hermanas se estrenará este martes en 'TardeAR' para plantar cara al primer programa de 'La Familia de la Tele'- la hija de Rocío Jurado ha asegurado que no tiene miedo a tener que enfrentarse a preguntas incómodas en directo. "Pues mira, no lo sé, no me lo planteo, pero... Ese puente lo cruzaremos cuando llegue, si llega. Y si hay que derribar el puente, se derriba. Sin ningún tipo de problema. Pero no creo que se dé, creo que mi cometido va a ser otro" ha zanjado, evitando mandar ningún mensaje a Gloria Camila tras su regreso a televisión.

Gran estreno en TVE

La familia de la tele es un programa de televisión español producido por La Osa Producciones Audiovisuales y emitido en las tardes de La 1 y RTVE Play desde el 28 de abril de 2025. El formato, presentado por Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño, combina entretenimiento, actualidad y humor con vocación de servicio público.

Por otro lado, el espacio también funciona como programa contenedor, ya que incluye la emisión de la serie diaria La promesa. De este modo, el programa comienza en torno a las 15:50, con un primer bloque exprés, para después dar paso a la serie a las 16:50, aunque mientras tanto continúa la emisión del formato en RTVE Play y, posteriormente, se retoma el magacín en La 1 entre las 18:40 y las 20:30 de la tarde.

La familia de la tele es un programa contenedor y magacín que aborda el entretenimiento, la actualidad y el humor a través de noticias, entrevistas, reportajes y tertulias con un amplio plantel de colaboradores. Además, cuenta con secciones dedicadas a la salud, el bienestar, el deporte, la psicología y la pedagogía; al cine, la música, el teatro y la televisión; el consumo, las estafas, las investigaciones y los casos de impacto social; a la gastronomía, la decoración, la jardinería, el orden y la limpieza, así como la cultura y tradiciones. Igualmente, tienen una presencia importante las conexiones en directo con un equipo de reporteros, todo ello con vocación de servicio público, así como las entrevistas.