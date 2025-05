Marta Peñate lanza un preocupante mensaje sobre su maternidad: "No volveré a trabajar"

Marta Peñate tiene claro que quiere ser madre y para ello lleva años sometiendo se a tratmientos varios para luchar contra su problema de fertilidad.

Como ha contado la canaria en varias ocasiones, este sueño que comparte con su novio Tony Spina se ha convertido en una especie de pesadilla que ha llenado a la influencer de frustración. Una angustia que suele compartir con sus seguidores en Instagram. Ahora, la canaria ha contado a sus followers el próximo paso que dará en su carrera para ser madre y que tendrá lugar el 2 de mayo, cuando se someterá a un nuevo tratamiento para quedarse embarazada. "Después de reflexionar bastante sobre esto he decidido que voy a ser sincera", ha comenzado señalado la nacida en Las Palmas de Gran Canaria, de 34 años.

Ahora, la canaria ha compartido desde el hospital unas imágenes en las que desde el hospital, cuenta a sus seguidores que se va a asometer a una tercera transferencia embrionaria con el fin de lograr quedarse embarazada. "Ojalá esta vez sí [...] Si es un sí deciros que después del embarazo ectópico hasta que no escuche el latido no estaré tranquila", decía la influencer.

Vuelta al trabajo

Sin embargo, tras someterse al tratmiento, la influencer está de nuevo en Telecinco, en concreto como colaboradora en Los vecinos de la casa de al lado. "Hoy he vuelto al trabajo para distraerme y porque ya han pasado los tres días críticos, pero me he cogido nervios", ha dicho muy sincera la exconcursante de 'Supervivientes' de su estado actual. Marta Peñate está tratando de buscar normalidad, pero es consciente también de su situación y de cómo actuaría si diera marcha atrás o si se hiciera una nueva transferencia embrionaria.

La influencer ha dejado claro y bien patente en público la decisión que ha tomado en caso de tener que volver a repetir esta intervención para quedarse embarazada. "Si me vuelvo a hacer una transferencia no volveré a trabajar hasta pasado mínimo una semana. Este trabajo es un trabajo de emociones", ha manifestado Marta Peñate