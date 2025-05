Mediaset toma medidas drásticas con Reacción en Cadena tras la expulsión de Los Matemáticos

Desde el abandono en el programa de los "Mozos de Arousa", el concurso de las tardes en Telecinco presentado por Ion Aramendi ha experimentado una caída exponencial en audiencia.

La pérdida de seguimiento que sufre el formato es ya más que notoria, a diferencia de sus compañeros de tarde "El Diario de Jorge" y "Tardear" que han conseguido mejorar las estadísticas tras un intercambio de horarios entre ambos. Esto sitúa al concurso de Ion Aramendien el causante del hundimiento en audencias de Telecinco en horario de tardes.

Ante esta situación, el objetivo de la cadena será un intento de impulso para remontar al igual que el resto de programas, intentando evitar tomar así medidas más drásticas, como una posible cancelación.

Ion Aramendi anunciaba a los espectadores del programa de lunes de un auténtico bombazo, "en nada estrenamos nueva imagen, nuevas pruebas y nuevos juegos que son súper sencillos y divertidos". Un último intento de renovación y de recuperar al público perdido.

Pero las sorpresas de ayer no se quedaron ahí, ya que Ion Aramendi no sabría que este sería el último programa de los nuevos "Mozos de Arousa", "Los Matemáticos". Claudia, Andrea y Juanpe no han conseguido superar en marcador a los actuales ganadores, que se hacen llamar "La Familia de Profes". Acostumbrados a verlos salir victoriosos programa tras programa, ha hecho que la sopresa ante el resultado de los marcadores haya sido aún más sorprendente de lo normal, quedándose a tan solo 4 puntos de la victoria.

En una despedida de lo más emocional, donde los concursantes hacían el esfuerzo por aguantarse las lágrimas, Ion Aramendi les ha recordado que no se van con las manos vacías, sino que el premio acumulado entre estos tres jóvenes alcanza los 171.723 euros.

Ahora solo toca esperar unos días hasta poder conocer el lavado de imagen del concurso y todas las novedades que han prometido.