Nueva crisis entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: el actor marca distancias con la influencer tras la polémica entrevista de Terelu Campos

La última exclusiva concedida por Terelu Campos a la revista Diez Minutos, no deja de levantar ampollas. Tras el titular en el que la colaboradora desvelaba que Mar Flores, su conseugra, la había enviado una flor de Pascua por Navidad, lejos de tender puentes ha abierto todo un cisma en la familia Campos.

Tras salir a la luz el enfado de la joven por las palabras de su madre, Carlo Costanzia ha reaparecido y, al contrario que su novia, parece ajeno a toda polémica suscitada por la exclusiva.

Carlo Costanzia reacciona

La familia Campos está de nuevo en el ojo del huracán tras la exclusiva que Terelu Campos ha dado en la revista 'Diez Minutos' en la que, zanjando los rumores de mala relación con Mar Flores, ha revelado que la madre de Carlo Costanzia le envió una flor de pascua por Navidad, y ha asegurado que entre sus planes está el poder encontrarse pronto en persona con su 'consuegra'. "Está estupendísima" ha confesado, reconociendo que estaría dispuesta a 'pactar con el diablo' por estar la mitad de bien que la suegra de su hija Alejandra Rubio.

Unas declaraciones que han molestado y mucho a la influencer, que incapaz de disimular su enfado con su madre afirmaba tajante en 'Vamos a ver' que era "innecesario" que su madre hablase sobre su relación con su suegra. "No me parece bien, se ha equivocado y se lo he dicho. Se lo podría haber ahorrado" sentenciaba.

Y aunque tanto Alejandra como Terelu han asegurado que no existe ningún problema entre ellas y que la exclusiva no ha causado ningún cisma familiar, el hecho de que la nieta de María Teresa Campos no celebrase el Día de la Madre con la suya ha desatado los rumores de que su relación no atraviesa por su mejor momento.

Un día muy especial, puesto que Alejandra también celebraba su primer día de la madre del pequeño Carlo -de cinco meses-, y en el que Carlo Costanzia no dudó en compartir en su cuenta de Instagram una preciosa imagen inédita de su novia con su bebé.

"Sí, bueno, no es mi Día de la madre pero sí, muy contentos. Muy contentos. Muchas gracias" ha afirmado con una sonrisa este martes en su reaparición ante las cámaras. Muy discreto, sin embargo, el hijo de Mar Flores ha preferido no pronunciarse sobre el enfado de Alejandra con Terelu, dejando en el aire si a él también le parecía innecesario que su suegra hablase en su exclusiva sobre su relación con su madre.