La presentadora de Espejo Público pide perdón en directo a Anabel Pantoja tras sus palabras: "Me ha salido muy macarra"

Menuda polémica se ha montado con el vídeo del parto que ha publicado Anabel Pantoja en sus redes sociales. Y es que no ha habido programa en el que no se tratase el tema, incluso en Espejo Público, el programa presentado por Susanna Griso, quien se vio obligada a pedir perdón a la influencer tras sus palabras: "Me ha salido muy macarra".

Y es que la presentadora aseguró que "a mí me atrae Anabel Pantoja por eso que tiene de que se la suda todo. Es que le da todo igual respecto a su físico". Unas palabras que, dado lo contenida que suele ser Susanna Griso, dejaron en shock a sus colaboradores.

Finalmente, hasta ella se daba cuenta de que no suele mostrarse así. "Perdón, expresión horrorosa. Lo siento, me ha salido muy macarra".

Susanna Griso: una trayectoria consolidada en el periodismo televisivo

Nacida en Barcelona el 8 de octubre de 1969, Susanna Griso ha construido una sólida carrera en el periodismo español, destacando por su profesionalismo y versatilidad en distintos formatos informativos y de actualidad.

Inició su andadura en los medios tras finalizar sus estudios, colaborando con emisoras como Ràdio Sant Cugat y Catalunya Ràdio. Su primer gran paso en televisión llegó en 1993, cuando se incorporó a TV3, donde condujo espacios como Tres senyores i un senyor y Fóra de joc. En 1995 asumió la presentación del Telenotícies y del especial de fin de año Resum de l'any.

Entre 1997 y 1998, Griso trabajó en TVE Cataluña, al frente del informativo L'Informatiu migdia. En ese período, cubrió acontecimientos de gran repercusión mediática como el funeral de Diana de Gales y la boda de la Infanta Cristina con Iñaki Urdangarin.

Su llegada a Antena 3 se produjo el 14 de septiembre de 1998, comenzando como copresentadora del informativo Antena 3 Noticias 1 junto a Matías Prats. En 2001 pasó a liderar Antena 3 Noticias 2, y participó en coberturas especiales de relevancia como las elecciones en el País Vasco y el primer aniversario de los atentados del 11-S en Nueva York. A lo largo de su etapa en los informativos, alternó entre presentaciones en solitario y en pareja con otros periodistas.

En 2003 regresó a Antena 3 Noticias 1, y un año más tarde fue figura central en los especiales informativos dedicados a los atentados del 11 de marzo y a las elecciones generales. Durante esa etapa, compartió plató con Roberto Arce, consolidando su papel como rostro habitual de la cadena. En 2006 decidió dar un giro en su carrera y se convirtió en la conductora de Espejo Público, programa matinal de actualidad que sigue presentando en la actualidad.

Proyectos especiales y colaboraciones

A lo largo de su trayectoria, Susanna Griso ha participado en numerosas coberturas y espacios especiales. Entre ellos destacan los programas dedicados a las elecciones generales de 2008 y 2019. También ha apoyado diversas causas solidarias, como la exposición Mujeres al natural en 2010. En 2014 presentó especiales vinculados a la serie El tiempo entre costuras, y en 2016 encabezó el espacio Dos días y una noche. Además, ha sido una figura clave en la cobertura informativa de eventos políticos y sociales de primer nivel.