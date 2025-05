Tania Llasera se rompe al recordar su aborto en ‘Pasapalabra’: “Aquí estaba perdiendo un bebé y sonriendo”

Tania Llasera ha alzado la voz con más fuerza que nunca. Tras años siendo el blanco de crueles comentarios sobre su físico, la presentadora ha decidido abrir su corazón y compartir uno de los momentos más desgarradores de su vida: los dos abortos que sufrió en silencio… mientras trabajaba en televisión.

A través de un emotivo post en Instagram, Tania ha contado cómo vivió la pérdida de un bebé mientras grababa un programa de ‘Pasapalabra’, en 2014, el mismo día en que Christian Gálvez le preguntó en pleno plató si estaba embarazada.

“La cara amable y no tan amable de ser mamá. Aquí estaba perdiendo un bebé de 8 semanas y sonriendo en ‘Pasapalabra’”, escribió, junto a una foto de aquel momento.

“Perder un bebé por dentro y sonreír por fuera”

Todo empezó cuando una seguidora le recordó aquel día, indignada por lo que Tania tuvo que soportar. La presentadora no dudó en sincerarse: “Me pasó dos veces, y las dos trabajando públicamente en la TV. Además de tener toda la prensa española con mi antes y después, mi cambio físico, y la gente llamándome foca o gorda o ambas.”

Aquel año, 2014, fue devastador para ella.

“No fue un buen año para mí, me tatúo literalmente a sangre que no se debe comentar el físico ajeno”, confesó con contundencia.

La presentadora dejó claro que nadie debería opinar sobre el cuerpo de otra persona, porque detrás puede haber un dolor invisible. Y aprovechó para defender su ya famosa “regla de los 3 segundos”: “No comentar nada que no se pueda cambiar en menos de 3 segundos. Y no preguntar por embarazos ni barriguitas. Es un NO rotundo, por favor.”

Su mensaje, cargado de emoción y reivindicación, ha sido aplaudido por miles de seguidores, que la han felicitado por su valentía al visibilizar un tema tan silenciado como el aborto espontáneo.

Una lucha por su salud (y no por la imagen)

Más allá de lo vivido en 2014, Tania también ha compartido recientemente que ha decidido priorizar su salud tras años de cansancio crónico y desajustes hormonales.

A sus 45 años, y pesando 93 kilos, la comunicadora tomó la decisión de acudir a una endocrina: “Estoy estupenda, estoy fuerte, pero estoy descontrolada hormonalmente y a nivel de cansancio”, explicó.

Su objetivo no era perder peso por estética, sino mejorar su calidad de vida y reducir la inflamación provocada por el estrés. Tras cambiar su alimentación y seguir las recomendaciones médicas (sin azúcar ni pan, y con 45 minutos de ejercicio diario), en solo dos semanas ya notó una gran mejoría: “He perdido un kilo, pero en volumen la diferencia es increíble. Un pantalón que antes me quedaba bien, ahora me da varias vueltas.”

El golpe más duro… y su mayor lección

Tania Llasera ha convertido su experiencia personal en una bandera de sororidad y respeto. Su relato no solo expone el dolor de perder un bebé en silencio, sino también la presión mediática sobre el cuerpo femenino.

“Nadie sabe lo que estamos viviendo de puertas para dentro. No hagamos a las demás lo que no querríamos para nosotras”, zanjó en su emotivo mensaje.

Hoy, más fuerte y segura, Tania sigue siendo un referente de autenticidad en la televisión española. Su historia demuestra que, tras la sonrisa de una mujer, pueden esconderse batallas invisibles… y una valentía enorme.