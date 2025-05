Lo nunca visto en Masterchef, una concursante sufre un ataque y es incapaz de seguir en el concurso: "La sangre..."

Tras el inesperado apagón que sufrió España la semana pasada y que impidió la emisión de Masterchef, el reality de cocina volovió a la pequeña pantalla y lo hizo dejando un momento impactante para los espectadores y es que una de las concursantes no pudo seguir por un ataque de ansiedad.

"¿Limin, qué te pasa?", le cuestionaba Pepe Rodríguez al verla hundida. "Soy aprensiva a la sangre en general. Yo no estudié medicina en parte porque había que despiezar cuerpos. O sea la sangre, piel no", aseguraba la concursante mientras no podía contener las lágrimas. "Estoy intentando tranquilizarme, no pasa nada, pero no puedo", proseguía diciendo mientras lloraba.

"Yo en la cultura china aparte soy conejo y ver eso o sea que no. No puedo", insistía Limin, incapaz de continuar al comprobar que quizás tenía que cocinar un conejo e incluso quizás tener que quitarle la piel y deshuesarlo en la primera prueba de 'MasterChef'.

Trayectoria Masterchef

MasterChef España es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur de España.

El formato está basado en el espacio de televisión británico MasterChef.creado por Franc Roddam en 1990.

Televisión Española produce el programa en colaboración con Shine Iberia[3] (del grupo Endemol Shine Iberia). Se estrenó en La 1 el 10 de abril de 2013.

Actualmente el programa cuenta con un restaurante en Madrid, localizado en C. de Velázquez, 150, 28002.