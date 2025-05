Un concursante de Supervivientes vive su momento más crítico y se destapa en directo la infidelidad: "Muerta"

Manuel González saltó a la fama de la mano de La isla de las tentaciones, reality marcado por la infidelidad que protagonizó contra su novia de entonces, Lucía Sánchez. Sin embargo, ahora, mientras el gaditano se encuentra concursando en Supervivientes, las tornas podrían haberse invertido y haber sido este la víctima de una posible deslealtad de su actual pareja, Gabriella, extentadora del programa estrella de Telecinco.

Ahora, la joven ha viajado hasta Honduras para contarle a su novio todos los rumores que están circulando en torno a la infidelidad de la que se la acusa y negar que le haya puesto los cuernos al de Cádiz. "No ha pasado nada, te lo juro". "Yo confío en ti ciegamente, ¿sabes qué? A pesar de todo lo que me digan sé que no ha pasado nada", aseguraba él, que abría sus sentimientos con ella: "O es contigo o no es con nadie, me has pegado fuerte. Le he hablado a todo el mundo de ti y quiero estar contigo. Estoy convencido y no me ha pasado en la vida".

Pero esto no se quedaba aquí, mientras ellos disfrutaban de volver a estar juntos por un rato, llegaba una barca a la arena que llevaba a su Gloria, la que se quedaba "muerta" al ver a la novia de su hermana en Honduras.

Supervivientes

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y populares de la televisión española. Emitido por Telecinco, este programa ha logrado un rotundo éxito desde su debut en el año 2000, manteniéndose como uno de los más vistos en la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es simple pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla deshabitada, donde deben sobrevivir durante varias semanas sin acceso a lujos ni comodidades. A lo largo de su estancia, los participantes enfrentan desafíos y pruebas para conseguir alimentos, agua y otros recursos esenciales. Además, deben convivir en un entorno aislado, lo que frecuentemente da lugar a tensiones y disputas entre ellos.

El programa ha logrado conquistar al público por diversas razones. Combina drama, aventura y supervivencia, lo que lo convierte en un formato atractivo y emocionante. El hecho de que los concursantes estén en un entorno tan inhóspito, sin las comodidades de la vida cotidiana, incrementa la tensión y la emoción, manteniendo a la audiencia pendiente del día a día de los concursantes.