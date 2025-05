Detienen el vuelo de Iberia a Suiza que llevaba a Melody a Eurovisión para dar un importante mensaje a la cantante

Después de meses de preparativos, ilusión y nervios, Melody ha puesto rumbo a Basilea para representar a España en la 69º edición del Festival de Eurovisión, cuya final se celebrará el próximo sábado 17 de mayo en la ciudad suiza, con su hit 'Esa diva'.

Expectante por cumplir el sueño de su vida, la artista ha tenido unas últimas horas de lo más frenéticas antes de despedirse con la promesa de que lo dará todo para dejar a nuestro país en el mejor puesto posible en el escenario de St. Jakobshalle, después de que Nebulossa quedase en el 22º lugar con 'Zorra' en 2024.

Justo cuando se disponía a volar rumbo a Suiza para participar en Eurovisión, la tripulación de Iberia ha decidido para el vuelo para comunicarle un mensaje muy importante, de parte de la compañía y sus trabajadores. Desde los altavoces, se ha escuchado un mensaje en el que se avisaba al pasaje de que Melody y toda la delegación española para Eurivisión viajaban a bordo. "Queremos aprovechar para desear suerte a Melody, representante de España en Eurovisión, que seguro va a conseguir grande éxitos en Basilea". La cantante, se ha mostrado agradecida y emocionada tras ese bonito momento de apoyo y reconocimiento.

¿Qué se ha llevado en la maleta a Basilea?

"Un look muy chulo. Unos buenos tacones para taconear. Y algo para meditar un poquito en esos momentos de tensión. Un meditamiento, un algo, nos va a venir bien, que yo creo que faltará" ha confesado entre risas, sin ocultar sus nervios por la proximidad del gran día.

"Yo he luchado mucho por 'Esa diva', por esta canción porque es un himno. Yo no quería cantar un tema por cantar, yo quería una canción díjese algo, y este es un tema que habla de los valores, de que no hay nadie más que nadie y que se puede ser muy diva vendiendo muchos discos y vendiendo muy poco, que eso no te quita nada. Igual que la mamá que está harta de trabajar y luchando por sus hijos, todos y todas, que aquí no hay nadie más que nadie, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo quiero plasmar con esa diva. Y espero y me alegro muchísimo de que haya calado tanto y que de alguna forma sea un himno para mucha gente" ha asegurado.

Reunión con Pedro Sánchez

Tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa, Melody se ha despedido de la prensa, confesando cómo se siente a 12 días de la que podría ser la noche que la encumbre como la ganadora del festival de música más importante de Europa, cogiendo el testigo de Massiel -en 1968 con 'La la la'- y Salomé -en 1969 con 'Vivo cantando'-, las dos únicas veces que España se ha impuesto en el festival y de cuyos triunfos han pasado más de 50 años.

"Estoy muy contenta, nerviosa, con muchas ganas, entusiasmada, todo. Ahora lo que toca es llegar a Basilea y ensayar y ponerlo todo en el escenario" ha expresado eurófica horas antes de coger el avión a Suiza.

A su lado, como ha revelado, estarán "mi hermano y mi pareja, por supuesto". Pero no sus padres ni su hijo Cairo, de un año, como nos ha contado resignada: "Todavía es muy chiquitito y no se da ni cuenta. Hay momentos que se puede, otros que no y ya está, esto es un momento. Hay que enfocarse, que salga todo lo mejor posible y listo" confiesa.

Huyendo de toda euforia, y sin mojarse sobre las quinielas que la sitúan en un mal puesto, Melody reconoce que "con que quedemos entre los 10 primeros pues mira, yo con eso me conformo. Ni vamos a ser más ni vamos a ser menos. Yo lo que depende de mí es hacer un buen trabajo. Ojalá que se porten bien. ni vamos a ser más, ni vamos a ser menos". Y, tiene claro, si no logra un buen lugar, tampoco tiene miedo a que Eurovisión 'gafe' su carrera porque "vengo con 10 años de cantar canciones infantiles, le voy a temer yo a eso".

Una despedida en la que ha revelado qué le dijo Pedro Sánchez en su encuentro: "Me ha deseado que me vaya muy bien, me felicitó por todo el trabajo que se ha hecho, y me parece muy bonito que se le dé un sitio también a la música como se le da al deporte y se les desea los mejores deseos a todos en ocasiones puntuales e importantes".