Gabriela Guillén da un paso al frente y confirma su relación con Bertín Osborne: "Un cuerpazo"

Gabriela Guillén ha sido hoy una de las protagonistas en la prensa del corazón al ser portada de la revista Lecturas y también Bertín Osborne, quien ha sido ocupado la portada de la revista Semana. Por separado, ambos han disfrutado de unos días en la playa.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la masajista y recalcado que "siempre se dice lo mismo" cuando sale en una revista, dejando claro que no se trata de un robado pactado. "Nos hemos ido a Valencia unos días a disfrutar y a celebrar el Día de la Madre", ha explicado, pero no le han sorprendido las imágenes porque "me habían indicado que había cámaras".

Relación a la vista

La empresaria también ha mostrado su alegría al ver que Bertín también ha disfrutado de unos días de descanso: "Eso me han dicho. Qué bien, muy bien" y, aunque ha sido preguntada por el convenio que está firmando con él sobre el hijo que tienen en común, se ha mostrado cauta asegurando que "no puedo comentar más, pero todo está bien, es algo nuestro y lo quiero mantener, ya lo comunicaremos en el momento que se haga oficial".

En ese aspecto, la empresaria ha dejado claro que todo está "muy bien" entre ellos y que el proceso para la manutención "va marchando como tiene que ir"... lo que le hace estar muy feliz, sobre todo por el pequeño.

Por último, Gabriela no solo ha hablado de su situación con el artista, también ha confesado que las imágenes del presentador de televisión luciendo tipazo no le han llamado la atención porque "siempre ha tenido un cuerpazo".