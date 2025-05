Nuevo capítulo en la polémica sobre Amaia y La Oreja de Van Gogh desde Espejo Público: "Más pronto que tarde"

Tras las palabras de Cayetana Guillén-Cuervo sobre el regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh, la polémica está servida. Y ahora se ha producido un nuevo capítulo desde Espejo Público, donde ha hablado al respecto Gonzalo Miró, expareja de la cantante: "Más pronto que tarde".

Y es que el colaborador de Espejo Público no se ha librado de que le pregunten sobre este asunto. "La veréis. Más pronto que tarde la veréis", aseguró en un acto, mientras que en su programa le preguntaron si sus palabras enfadarían a Amaia, como ocurrió con las de Cayetana. "¿Vosotras en qué planeta vivís? ¿Qué he dicho yo para que se enfade?", le ha dicho a la presentadora, asegurando que "¿por qué se va a enfadar? A mí no me metáis en la relación de Amaia con el resto del planeta". Y es que, como explicó, "yo no he dicho en breve, he dicho más pronto que tarde".

Susanna Griso: una carrera consolidada en el periodismo televisivo

Nacida en Barcelona el 8 de octubre de 1969, Susanna Griso ha construido una de las trayectorias más reconocidas del periodismo televisivo en España. Su carrera comenzó tras finalizar sus estudios, con sus primeros pasos en medios como Ràdio Sant Cugat y Catalunya Ràdio, donde adquirió experiencia y desarrolló su vocación periodística.

En 1993 dio el salto a la televisión de la mano de TV3, donde se puso al frente de los programas de entrevistas Tres senyores i un senyor y Fóra de joc. Dos años más tarde, asumió la conducción del informativo Telenotícies y del resumen anual Resum de l’any, consolidando su presencia en la televisión catalana.

Entre 1997 y 1998 formó parte del equipo de TVE Cataluña, presentando L'Informatiu migdia. En esa etapa, cubrió eventos de gran repercusión mediática, como el funeral de Diana de Gales o la boda de la Infanta Cristina con Iñaki Urdangarin.

El 14 de septiembre de 1998 inició una nueva etapa profesional al incorporarse a Antena 3, donde debutó en Antena 3 Noticias 1 junto a Matías Prats. En 2001 pasó a dirigir Antena 3 Noticias 2, desde donde cubrió acontecimientos tan relevantes como las elecciones en el País Vasco o el aniversario de los atentados del 11-S. Durante años, fue rostro habitual de los informativos de la cadena, ya fuera como presentadora en solitario o junto a otros periodistas.

En 2003 regresó a la edición del mediodía y, al año siguiente, participó activamente en la cobertura de los atentados del 11 de marzo y de las elecciones generales. Fue durante esta etapa cuando compartió plató con Roberto Arce. En 2006, dio un giro a su carrera dejando los informativos para liderar Espejo Público, un programa matinal de actualidad que sigue presentando hasta hoy.

Al frente de especiales y proyectos diversos

Además de su trabajo diario, Griso ha sido la encargada de conducir numerosos especiales informativos, como los dedicados a las elecciones generales de 2008 y 2019. También ha participado en iniciativas solidarias, como la exposición Mujeres al natural en 2010.

En 2014, presentó especiales vinculados a la exitosa serie El tiempo entre costuras, y en 2016 lideró el espacio Dos días y una noche. A lo largo de su carrera, ha estado al frente de coberturas clave en momentos políticos y sociales de gran trascendencia, convirtiéndose en una figura esencial del periodismo televisivo en España.