Polémica en Supervivientes por el fuerte encontronazo entre Carmen Alcayde y Laura Madrueño: "Lo que es deleznable es..."

Muy enamorada, Carmen Alcayde acudía hace unos meses al plató de '¡De viernes!' con su pareja, Charli, para dar a conocer esa nueva ilusión ante todos los espectadores. Tras 30 años de amor, la colaboradora de televisión se divorciaba hace unos años de su marido y ahora vive una segunda oportunidad en el amor.

El paso de Carmen por 'Supervivientes 2025' está dando mucho que hablar. Ahora, ha sido su encontronazo en el oráculo "Es que fue deleznable", aseguró la colaboradora televisiva. "Lo que es deleznable es jugar sucio", le recriminó Pelayo Díaz.

"Le he pedido perdón", recordó Carmen. "También pedí perdón a Laura y al programa porque jugar sucio no es lo mío, yo pensaba que sí se podía hacer eso", explicó. "A ver, me has pedido perdón y yo te he dicho que deberías de pedírselo a tu compañera", le recordó Laura.

Supervivientes

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y populares de la televisión española. Emitido por Telecinco, este programa ha logrado un rotundo éxito desde su debut en el año 2000, manteniéndose como uno de los más vistos en la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es simple pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla deshabitada, donde deben sobrevivir durante varias semanas sin acceso a lujos ni comodidades. A lo largo de su estancia, los participantes enfrentan desafíos y pruebas para conseguir alimentos, agua y otros recursos esenciales. Además, deben convivir en un entorno aislado, lo que frecuentemente da lugar a tensiones y disputas entre ellos.

El programa ha logrado conquistar al público por diversas razones. Combina drama, aventura y supervivencia, lo que lo convierte en un formato atractivo y emocionante. El hecho de que los concursantes estén en un entorno tan inhóspito, sin las comodidades de la vida cotidiana, incrementa la tensión y la emoción, manteniendo a la audiencia pendiente del día a día de los concursantes.