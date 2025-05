Revelan que Gabriela Guillén aparece en una lista de morosos: "No debía nada"

Los famosos no se salvan de las deudas. Y eso es lo que le ha pasado a Gabriela Guillén, madre del hijo de Bertín Osborne, que aparece en una lista de morosos: "No debía nada".

Así lo cuenta Beatriz Cortázar en Informalia, quien asegura haber hablado con Guillén para tratar este asunto. Al parecer, todo ocurrió cuando se cambió de compañía telefónica. La compañía anterior le pasó una factura por incumplir el contrato de permanencia con la que no estaba conforme y no la pagó. Sin embargo, se dio cuenta de lo grave que era la situación cuando trató de solicitar un préstamo para su empresa y se lo denegaron por estar en una lista de morosos.

"Ya había pagado mi teléfono y no debía nada", aseguró Guillén, quien explicó que al final acabó pagando la factura de la compañía telefónica con el objetivo de salir de esa lista de morosos. Sin embargo, no es tan sencillo: "Ahora me dicen que hay que esperar unos meses para muchos salir de esta lista".