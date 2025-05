Rosa Benito se pronuncia tras su polémica con La familia de la tele: "Sentí traición"

El primer programa de La familia de la tele sirvió polémica en su estreno con Rosa Benito como protagonista. Y es que la cuñada de Rocío Jurado, que es concursante de Masterchef Celebrity, se negó a hablar con los que antaño fueron sus compañeros e incluso, le dio un manotazo a Torito cuando éste intentó cogerla con el micrófono. Ahora, se ha pronunciado en sus redes sociales: "Sentí traición".

Y es que Rosa Benito no quiere nada con sus excompañeros de Sálvame, a pesar de que ahora están ambos en otra cadena TVE e igual están obligados a entenderse. Todo esto ya lo contó la propia Rosa en una dura entrevista que ofreció en De Viernes. Sin embargo, y para aclarar lo ocurrido, la concursante de Masterchef Celebrity ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social de Instagram donde asegura que "he pasado por cosas que me rompieron el alma, escuché palabras que me desgarraron por dentro, vi cómo dudaban de mi cuando más leal fui , y senti traición justo cuando mas contanza entregué".

Sigue su publicación asegurando que "aquí estoy... victoriosa, sin rencores, con el corazón todavía dispuesto a amar, a apoyar, a ser luz donde otros solo dejan oscuridad, a saber decir no. Porque entendí que no me voy a volver como quienes me hicieron daño. Seré reflejo de lo que quiero recibir, ser, y ejemplo de lo que merezco. Porque cuando uno sana de verdad, ya no busca venganza: busca paz. Y eso es lo que yo quiero… Paz !!!"

Sálvame: un fenómeno televisivo que definió una época en la televisión española

Sálvame se convirtió en uno de los programas más emblemáticos y controversiales de la televisión en España. Desde su estreno en Telecinco en 2009 (aunque sus raíces se remontan a emisiones anteriores de 2006), el programa se transformó en un fenómeno mediático que alteró de manera significativa el panorama del entretenimiento televisivo. Aunque su emisión llegó a su fin, el impacto que dejó perdura tanto en la audiencia como en la forma de producir contenidos en televisión.

Un formato revolucionario

El secreto de Sálvame radicaba en su innovador enfoque, que fusionaba actualidad del corazón, debates intensos y un despliegue de espectáculo sin igual. Más allá de ofrecer noticias sobre celebridades, el programa se convirtió en un espacio impredecible: con enfrentamientos en vivo, revelaciones sorprendentes y momentos que definían la televisión en tiempo real.

Su fórmula, que mezclaba drama, humor y algo de caos estructurado, marcó un antes y un después en el ámbito televisivo, inspirando —aunque sin el mismo éxito— a otros programas tanto a nivel nacional como internacional.

Presentadores que fueron parte del show

El equipo de presentadores y colaboradores fue otro de los grandes pilares de Sálvame. Personalidades como Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, María Patiño o Kiko Hernández no solo presentaban, sino que se involucraban profundamente en las tramas, convirtiéndose en protagonistas de sus propias historias. Sus opiniones, peleas y vivencias personales se convirtieron en elementos esenciales del espectáculo, creando una conexión única con la audiencia.

La autenticidad —ya fuera genuina o construida— y la manera directa de abordar temas difíciles y polémicos definieron el estilo inconfundible del programa.

Entre la fama y la controversia

Durante sus años en antena, Sálvame no estuvo exento de críticas. Fue tachado de sensacionalista, de invadir la privacidad de figuras públicas y de ser un escaparate de conflictos. Sin embargo, a pesar de las críticas, millones de personas lo seguían cada día, consolidándose como uno de los programas más vistos de Telecinco.

Para sus detractores, era un claro ejemplo de "telebasura", mientras que para sus defensores, representaba un reflejo sin censura de la sociedad española, un lugar donde se discutía todo, sin filtros, y donde la televisión rompía la cuarta pared constantemente.

Un legado imborrable

A lo largo de su carrera, Sálvame dio lugar a otros programas derivados, como Deluxe y Gran Hermano VIP, y se convirtió en la base para otros realities centrados en sus colaboradores. Su influencia en la televisión de entretenimiento española es incuestionable.

Aunque el programa ha sido cancelado, su esencia ha sido recuperada en el formato Ni que fuéramos, emitido por el canal Ten. Además, TVE ha intentado mantener viva esa esencia con el programa La familia de la tele, que busca continuar con la fórmula de actualidad, corazón y espectáculo que tanto éxito cosechó.

El fin de una era... ¿o el inicio de algo nuevo?

Aunque Sálvame ya no está en emisión, su legado sigue vivo. El programa no solo rompió moldes, sino que se transformó en un fenómeno social, marcando a varias generaciones y dejando una huella indeleble en la historia de la televisión española.

Su final marcó el cierre de una etapa, pero su influencia sigue presente en muchos de los contenidos actuales. En resumen, Sálvame fue mucho más que un programa de entretenimiento: fue una experiencia televisiva que elevó el género del corazón a nuevas alturas.