Sale a la luz esta foto inédita del hijo de Bertín Osborne: "Feliz y risueño"

Mucho se ha especulado sobre si Bertín Osborne conocería a su hijo en común con Gabriela Guillén. Después de un litigio legal en el que la que fuera pareja efímera para que el pequeño fuera reconocido por el presentador, parece que las aguas se han calmado y hasta se ha producido para sopresa de todos, el esperado encuentro entre el hijo de la pareja y el cantante. Un momento sobre el que Bertín no ha dudado en hablar y contar todos los detalles.

Ahora, ha sido Gabriela Guillén la que ha aprovechado las preguntas de los reporteros para pronunciarse sobre la nueva etapa que parece haber iniciado en su relación con Bertín Osborne.

Otro de los aspectos sobre los que se ha hablado desde que nació el pequeño es sobre cómo sería y a quién se parecería: si al cantante o a la esteticista. Ahora, la revista lecturas lleva a su portada unas imágenes de la paraguaya con su hijo en brazos. Un niño con el pelo largo y rizado que ya tiene un año y medio.

Gabriela Guillén con su hijo / Lecturas

"Es una monada"

Primeras palabras de Gabriela Guillén horas después de que Bertín Osborne haya revelado que ya conoce al hijo que tiene en común con la esteticien -que está a punto de cumplir 16 meses- y que "ha judado muchas tardes con él". "Es una monada de niño, es cariñosísimo" confesaba con naturalidad este miércoles ante las cámaras de Europa Press.

Sin poder ocultar su felicidad, la paraguaya ha reaparecido con una sonrisa y, aunque parca en palabras y evitando detenerse ante la prensa "porque tengo mucha prisa", Gaby ha confirmado que, tal y como ha contado el presentador, su pequeño ha conocido por fin a su padre.

"Muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Está todo bien, gracias" ha desvelado, dejando en el aire si ella ha estado presente en dichos encuentros, aunque sí ha reaccionado con satisfacción y un leve asentimiento a las bonitas palabras que le ha dedicado Bertín, que ha asegurado que tiene una relación "fenomenal" con ella.

"Sí, sí" ha afirmado cuando le hemos preguntado si es cierto que el artista ha jugado muchas tardes con su hijo, revelando además que no tienen ningún juicio pendiente para llegar a un acuerdo de manutención del menor: "De momento no hay nada". "Todavía no está, gracias" ha añadido, dejando claro que aún no han fijado la cantidad que deberá pasarle por el niño que tienen en común y asegurando que "todo" sigue su curso legal. "Eso es" ha zanjado sin entrar en detalles.