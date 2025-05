Susanna Griso hace su confesión más polémica y revela este dato sobre la cárcel: "Me llaman desde prisión..."

Desde que salió a la luz que Ana Julia Quezada, asesina del pequeño Gabriel, el pecaíto, había conseguido un móvil a cambio de favores sexuales en prisión, la polémica no ha tardado en analizarse en todos los platós de televisión.

En Espejo Público no se han quedado atrás y han debatido sobre cómo algunos presos consiguen beneficios en prisión a cambio de favores a funcionarios de prisiones. Sobre esto, Susanna Griso confesaba. "Hay presos que tienen teléfonos móviles en las cárceles", ha agregado Susanna Griso que, además, ha destacado: "Lo puedo constatar yo, porque me ha pasado más de una vez, que me llaman a mí desde la cárcel".

Trayectoria

El 14 de septiembre de 1998, Susanna Griso se unió a Antena 3, donde comenzó a presentar Antena 3 Noticias 1 junto a Matías Prats. En 2001, asumió la conducción de Antena 3 Noticias 2, encargándose también de coberturas especiales como las elecciones vascas y el primer aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. A lo largo de los años, fue la principal presentadora de diversos informativos, en ocasiones en solitario y otras veces acompañada de diferentes periodistas.

En 2003, regresó a la conducción de Antena 3 Noticias 1, y en 2004 participó en los especiales informativos sobre los atentados del 11 de marzo y las elecciones generales. Durante ese periodo, Roberto Arce se unió como copresentador, mientras Susanna continuó con su papel destacado en el programa. En 2006, dejó Antena 3 Noticias 1 para liderar el programa de actualidad Espejo Público, que presenta desde entonces.

Especiales

A lo largo de su carrera, ha estado al frente de numerosos especiales, como los de las elecciones generales de 2008 y 2019, y ha colaborado en diversas iniciativas benéficas, como la exposición fotográfica Mujeres al natural en 2010. En 2014, presentó programas especiales relacionados con la serie El tiempo entre costuras, y en 2016 estuvo a cargo de Dos días y una noche. También ha sido una figura clave en la cobertura de elecciones y otros eventos importantes de la actualidad.