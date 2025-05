Lo que no se vio del esperadísimo encuentro entre Marta Riesco y Rocío Carrasco: "Me dio dos besos y me dijo que..."

El gran desfile de carrozas con el que 'La Familia de la Tele' aterrizaba este lunes por todo lo alto en TVE nos ha dejado momentos inolvidables. El más comentado, sin duda, el encuentro de Rocío Carrasco con Marta Riesco en directo y 'a traición'.

Sin pensárselo un segundo, demostrando su profesionalidad a pesar de la tensión del momento y sin saber cuál sería la reacción de la hija de Rocío Jurado, la exnovia de Antonio David Flores -reportera del programa- abordaba a su 'archienemiga' micrófono en mano para darle la "bienvenida" a la familia de la tele. Aguantando el tipo a pesar de que su cara lo decía todo, Rocío saludaba a la periodista con dos fríos besos y, tras dejarle claro que esa era su familia desde hace muchos años, abandonaba el lugar a la carrera tras preguntar "¿me puedo ir ya?" mientras Marta le daba su 'bendición': "Dale".

Un encuentro que se ha convertido en "viral" y sobre el que ahora se sincera la reportera, revelando cómo fue el momento en el que se vio las caras con la exmujer del hombre que más daño le ha hecho, Antonio David: "Pues la verdad... Yo estoy en una etapa de mi vida donde cero movidas, cero rencores, cero historias. Han pasado tres años, la gente lo tiene reciente, lo entiendo también porque vivió con nosotros todas las tramas. Pero al final lo viví con mucha naturalidad como una compañera más que viene a trabajar con nosotros y hice lo que me decían que hiciera, que era darle la bienvenida".

Marta Riesco / EUROPA PRESS

"Lo hice y bueno, así fue, me siento orgullosa de mi trabajo" ha reconocido, afirmando que aunque "entiendo el revuelo también", "creo que estuve como me pidieron que estuviese, dándole la bienvenida con la mejor de las sonrisas y olvidando".

Y es que como deja claro, para ella Rocío es "una compañera de trabajo más". "Sí, por supuesto, y olvidando el pasado, olvidando todo lo que ha pasado porque realmente acordarse de cosas que nos han hecho daño no nos dejan avanzar y a mí no me habrían permitido estar donde estoy ahora" confiesa.

Respecto a cómo cree que vivió su encuentro la hija de 'La más grande', Marta admite que "no soy su amiga, no te voy a mentir. No fue una persona que pienso yo que estuviese encantada de verme a mí, pero también la noté prudente y educada, me dio dos besos, me dijo que era también su familia, que es cierto, y bueno, así la noté, como lo visteis vosotros, vaya".

El de Rocío no fue el único, ya que también se reencontró con Isa Pantoja, con la que llevaba años sin hablarse tras ser íntimas amigas durante un tiempo. Y eso es lo que ha querido destacar: "Hemos tenido una relación de amistad muy bonita. Yo a Isa no la he dejado de querer, de hecho a día de hoy nunca me ha explicado realmente por qué dejó de hablarme, o sea, hoy hemos estado juntas en plató y ya nos estábamos riendo, me ha recordado mucho a la época que estábamos juntas en Ana Rosa, y ojalá recupere la amistad con ella, me encantaría" confiesa.