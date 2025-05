Bárbara Rey muestra indiferencia ante la ausencia de su hijo por el Día de la Madre: "Siempre lo hace"

El pasado fin de semana multitud de rostros conocidos celebraron el Día de la Madre por todo lo alto, rodeados de seres queridos y demostrando, como cada día, ese amor incondicional a una de las personas más importantes de su vida... pero otros no.

Es el caso de Bárbara Rey, que después del enfrentamiento público que ha tenido con su hijo, Ángel Cristo Jr. -debido a sus acusaciones en los platós de televisión y todo lo que ha contado de su vida pasada en la prensa- parece que no ha vuelto a retomar el contacto con él.

Este miércoles, la vedette se ha dejado ver ante las cámaras y, al ser preguntada por si tuvo contacto con su hijo en el Día de la Madre, contestaba que no: "¿Qué te voy a decir hija mía?".

Sin embargo, sí tuvo con su hija Sofía, quien le dedicó unas bonitas palabras y de la que está muy orgullosa. Tanto es así que Bárbara ha desvelado que le pareció "fenomenal" y que, a diferencia de su hijo, la dj "siempre lo hace".

En cuanto a que el Tribunal Supremo haya rechazado abrir el caso del Rey Juan Carlos por delito fiscal, la colaboradora de televisión no ha podido evitar soltar un "pfff", al preguntarle si tema alguna demanda, y ha esbozado una sonrisa: "Venga, buenos días. Que te vaya bien".

En boca de todos

Bárbara Rey ha sido mencionada estas últimas semanas después de conocer que el Rey Juan Carlos I ha demandado a Miguel Ángel Revilla y Corinna Larsen. La vedette, que también ha hablado del emérito en los medios de comunicación, podría ser la siguiente en ser demandada. Sin embargo, no tiene miedo.

La madre de Sofía Cristo no teme que el emérito pueda emprender acciones legales contra ella porque el relato que ha contado en los platós de televisión era un secreto a voces que han sacado a la luz a lo largo de estos años profesionales de la comunicación.

En este contexto, la vedette ha sido preguntada por las posibles acciones legales que podría tomar el monarca y ha asegurado que "a lo mejor os tiene que denunciar a vosotros, no a mí".

La actriz ha negado haber contado algo que no se sabía ya con anterioridad, ya que "las noticias que se dan en los programas las dais vosotros, las dan vuestros compañeros, no yo. Que he dicho que las habéis hecho vosotros".

El pleito con su hijo

En enero de este mismo año, la guerra entre Ángel Cristo hijo y Bárbara Rey fue la protagonista de uno de los programas que presentan Bea Archidona y Santi Acosta, 'De viernes'. Esta vez, fue la exvedette la que se sentó en el plató para responder a su hijo, solo una semana después de interrumpir su entrevista en directo.

Y lo hizo de una manera muy clara, negándose a pedirle perdón: "Yo por lo único que le tengo que pedir perdón es por haber sido demasiado comprensiva, por haber tolerado muchas cosas que quizás no tendría que haber tolerado nunca. Si yo hubiese sido una madre más dura e intransigente, le hubiese obligado a estudiar fuera de España, a aprovechar sus cursos, que de verdad hiciera lo mejor para conseguir una carrera y que no haya tenido que terminar haciendo esto para conseguir dinero".

"Yo me tengo que defender, no he iniciado esta guerra. A mi hijo no tengo que pedirle perdón, me puedo haber equivocado como cualquier madre, pero ¿qué es lo que he hecho yo? me he desvivido por él, puedo demostrar continuamente todo lo que he hecho por mi hijo", siguió argumentando.

También ha aprovechado su visita al programa para cargar duramente contra su nuera Ana Herminia, que abordó este tema en 'GH DÚO': "Su mujer dice que yo le pida perdón, lo ha dicho ¿Tú quién eres? Que acabas de entrar en la vida de mi hijo, que ha estado tres meses con mi hijo, se meten en mi casa, la trato como no se puede tratar mejor a una persona, a ella a su hija y a su perro".

"Le he comprado ropa, le he regalado bolsos, le he hecho la comida, lo saben todas mis amigas. Si esto fuera más adelante y tenemos que ir a un juzgado, tengo testigos", terminó advirtiendo.