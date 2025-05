Caos en Barajas: trabajadores denuncian una plaga de insectos que invade la T4

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas vive uno de sus momentos más insólitos y preocupantes: una plaga de insectos —incluyendo chinches, pulgas, garrapatas, cucarachas e incluso ladillas— se ha apoderado de las instalaciones, especialmente en la T4, generando un auténtico quebradero de cabeza tanto para los trabajadores como para los pasajeros.

“Estamos trabajando en condiciones insalubres”

Según han denunciado empleados al programa Espejo Público, la situación es extrema: mostradores, mesas, áreas de facturación e incluso los baños se han convertido en focos de infestación, hasta el punto de que muchos trabajadores evitan usar los servicios por miedo a los bichos.

“Esto me está afectando mentalmente. Tengo que llegar a casa, desnudarme, ducharme y lavar toda la ropa… con miedo de haber traído algo conmigo”, confesaba angustiada una tripulante de cabina.

Aena dice que está bajo control… pero los trabajadores lo desmienten

Mientras desde Aena aseguran que las labores de limpieza e higienización son constantes y que “todo está bajo control”, los sindicatos y los propios empleados cuentan una realidad bien distinta. Entre las causas del problema, señalan la reducción de personal de limpieza, las obras de ampliación de la terminal y la presencia masiva de personas sin hogar que pernoctan en los mostradores y pasillos de la T4.

“Mientras sigan durmiendo en los mostradores y no se tomen medidas de higiene adecuadas, esto no va a desaparecer”, advierten. Aena, por su parte, no ha querido confirmar que el origen esté relacionado con los sintecho, aunque las sospechas están ahí.

Las quejas de los turistas se disparan

No solo los trabajadores están en pie de guerra: los viajeros también están empezando a alzar la voz. En redes sociales ya circulan mensajes como el de una turista que relata: “Estuve 15 minutos sentada esperando un café y esa misma noche tenía entre 30 y 40 picaduras”.

La imagen del aeropuerto más importante de España está ahora bajo lupa, y muchos se preguntan cómo es posible que una infraestructura de este nivel haya llegado a una situación tan insalubre.