La hija de Bertín Osborne se sincera sobre la relación de su padre: "Mejor que hace cinco años"

Bertín Osborne está en boca de todos tras protagonizar la portada de la revista Semana este miércoles luciendo cuerpazo a los 70 años. El presentador de televisión aprovechó unos días de desconexión para darse un respiro y no estuvo solo, lo hizo acompañado de una amiga.

Ahora sabemos que esta mujer que acompaña al cantante se llama Lali, pero pocos más detalles han trascendido sobre la relación que existe entre ambos... De hecho, ella iba a hablar para 'Espejo Público', pero finalmente ha declinado la oferta.

Eugenia Osborne ha reaparecido ante las cámaras este jueves y ha confesado estar sorprendida por las fotografías de su padre luciendo tipazo. Tanto es así que "espero" haber heredado esa buena genética: "Estamos todos alucinando, mis hermanas las primeras y deseando haberlo heredado".

Eso sí, asegura no saber qué es lo que hace el artista para estar así, pero el cambio físico es notable ya que "se lo dijimos hace dos semanas, 'qué estás haciendo que estás mejor que hace cinco años'".

Sin embargo, al preguntarle a la modelo por la mujer que acompañaba a su padre comenta que "no sé tampoco... no he visto nada", pero deja claro que no cree que tenga nada más allá de una simple amistad.

"Me sorprendería porque lo veo muy complicado, no lo veo con ganas de tener nada serio, amigas sí, pero algo así que nos vaya a presentar, no creo" explica Eugenia, aunque no tiene ninguna duda de que le dará 'vida a su cuerpo': "Se lo dará, estoy segura que se lo dará".

Los últimos rumores

Gabriela Guillén fue ayer una de las protagonistas en la prensa del corazón al ser portada de la revista Lecturas, y también Bertín Osborne, quien ha sido ocupado la portada de la revista Semana. Por separado, ambos han disfrutado de unos días en la playa.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la masajista y recalcado que "siempre se dice lo mismo" cuando sale en una revista, dejando claro que no se trata de un robado pactado. "Nos hemos ido a Valencia unos días a disfrutar y a celebrar el Día de la Madre", ha explicado, pero no le han sorprendido las imágenes porque "me habían indicado que había cámaras".

La empresaria también ha mostrado su alegría al ver que Bertín también ha disfrutado de unos días de descanso: "Eso me han dicho. Qué bien, muy bien" y, aunque ha sido preguntada por el convenio que está firmando con él sobre el hijo que tienen en común, se ha mostrado cauta asegurando que "no puedo comentar más, pero todo está bien, es algo nuestro y lo quiero mantener, ya lo comunicaremos en el momento que se haga oficial".

Por último, Gabriela no solo ha hablado de su situación con el artista, también ha confesado que las imágenes del presentador de televisión luciendo tipazo no le han llamado la atención porque "siempre ha tenido un cuerpazo".

Horas después de protagonizar las portadas de 'Semana' y 'Lecturas' (por separado) presumiendo de cuerpos en bañador aprovechando las buenas temperaturas que ha hecho el fin de semana en la costa mediterránea, Gabriela Guillén y Bertín Osborne han vuelto a convertirse en noticia.

Y es que un mes después de que el cantante revelase ante las cámaras que ya conoce al hijo que tiene en común con la esteticien y que es una "monada" y un niño "cariñosísimo", el programa 'Y ahora Sonsoles' ha revelado que la expareja habría llegado a un acuerdo privado para pactar la manutención del pequeño sin la necesidad de que hayan intervenido sus abogados en la negociación. En conversación con una de sus colaboradoras, el artista habría asegurado que todo está en orden, regulado y listo para ponerse en marcha.