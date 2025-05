Leire Martínez rompe su silencio y comparte el episodio más duro de su vida: “Mi hijo nació muerto”

Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, se ha abierto en canal como nunca antes, revelando públicamente uno de los episodios más desgarradores de su vida personal: el nacimiento de su hijo Lucas, quien llegó al mundo sin signos vitales y tuvo que ser reanimado de urgencia.

“Le tuvieron que reanimar”: la dolorosa experiencia que marcó su maternidad

En una entrevista con el pódcast Uy, la pregunta, presentado por el popular tiktoker Sensillo con S, Leire sorprendía a todos al contar, casi sin querer, que su hijo nació muerto. "Te lo juro, le tuvieron que reanimar", confesó con naturalidad, dejando al presentador sin palabras.

La artista explicó que Lucas, su hijo nacido en 2015 fruto de su relación con su entonces marido Jacobo, dio un nivel muy bajo de oxigenación al nacer: “Hay una prueba que les hacen al nacer, que mide su oxigenación... mi hijo dio muy bajito en el primero”. Afortunadamente, el susto quedó atrás y hoy Lucas es un niño completamente sano, aunque Leire, fiel a su estilo, no pudo evitar bromear: “Ojalá no fuera tan listo”.

El adiós más amargo a 'La Oreja de Van Gogh'

Este duro testimonio llega en medio de una etapa de profundos cambios para la artista. Después de 17 años como vocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire tuvo que decir adiós al grupo que marcó su carrera. La decisión se anunció a través de un comunicado oficial por parte de la banda, una salida que, según la propia Leire, no fue de mutuo acuerdo: “Me hubiera gustado darle una vuelta”, confesó recientemente en el programa La Revuelta.

Aunque admite que no le pilló por sorpresa, sí reconoció que el revuelo mediático fue mayor de lo esperado. “Todavía no he cerrado la etapa. No quiero olvidar lo vivido, aunque haya sido duro”, afirmó en el pódcast Estirando el chicle.

Amor, separación y nuevos comienzos

Desde su separación de Jacobo en 2018, Leire ha estado volcada tanto en su faceta como madre como en su carrera musical. Pero también ha tenido espacio para el amor. En 2020 inició una relación con el saxofonista Miguel Sueiras, con quien se casó el 31 de diciembre de 2022 en una ceremonia íntima en Puente la Reina (Navarra). Él ha sido, según ella misma ha admitido, un gran pilar en estos últimos meses de transformación personal y profesional.

Un nuevo camino en solitario

Ahora, Leire encara su futuro con ilusión, decidida a escribir un nuevo capítulo en su vida con música propia y una renovada conexión con su público. Eso sí, sin olvidar su historia con La Oreja de Van Gogh, ni mucho menos los momentos que han marcado su vida, como la llegada —milagrosa— de su hijo Lucas.