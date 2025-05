El nuevo negocio de Íñigo Onieva: un proyecto muy ambicioso

En una permanente luna de miel con Tamara Falcó a punto de celebrar su segundo aniversario de boda, y sin descuidar su sueño de convertirse en padres, Íñigo Onieva está viviendo unos meses especialmente intensos centrado en la apertura de su nuevo y ambicioso negocio.

Después del éxito rotundo que ha tenido el restaurante 'Casa Salesas' -en una de las zonas más 'in' de la capital, el barrio de Justicia- tras su apertura hace un año, y de que el socio principal, Manuel Campos Guallar, haya decidido tomar las riendas del mismo y dejar al marido de la marquesa de Griñón en un segundo plano, éste ha decidido pasar a la acción y emprender un nuevo proyecto.

Tal y como ha revelado la revista 'Diez Minutos' este miércoles, Íñigo está inmerso en los preparativos del que será su nuevo negocio, también de restauración, que abrirá sus puertas en los próximos meses. Ubicado en plena 'milla de oro' de Madrid y en un inmenso local de 1000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas -que en su día albergó la tienda de la conocida peletera Elena Benarroch-, se trata de un proyecto que el marido de Tamara está llevando con la máxima discreción y del que apenas ha trascendido ningún detalle.

Pero teniendo en cuenta la espectacular reforma que se está llevando a cabo desde hace varias semanas para acondicionar el lugar al gusto del empresario, todo apunta a que estará en la misma línea de 'Casa Salesas', y en un entorno 'cool' y cuidado al máximo -con una decoración en la que le estaría asesorando la hija de Isabel Preysler- ofrecerá no solo comidas y cenas sino también cócteles y música en directo para convertirse en el nuevo 'place to be' del barrio de Salamanca.

Rumores con su mujer

A pesar de que los rumores de crisis les persiguen periódicamente desde que se dieron el 'sí quiero' el 8 de julio de 2023, Tamara Falcó e Íñigo Onieva atraviesan su mejor momento. Al margen de todo lo que se dice sobre ellos, la pareja se ha vuelto inseparable y afrontan una temporada llena de nuevos proyectos e ilusiones compartidas.

El más importante, cumplir su sueño de convertirse en padres. A pesar de que hace varias semanas la periodista Leticia Requejo aseguró en el programa 'TardeAR' que la marquesa de Griñón se había visto obligada a posponer sus planes de maternidad después de que los médicos le aconsejasen cambiar sus hábitos y su frenético modo de vida -plagado de viajes con su marido en cuanto tienen unos días libres en sus apretadas agendas profesionales- si quería que el tratamiento de fertilidad natural que está siguiendo desde poco después de su boda funcionase, lo cierto es que no ha renunciado a su deseo de quedarse embarazada.

Y, demostrando su fé inquebrantable, está convencida de que tarde o temprano (más tarde que temprano, puesto que en noviembre cumple 44 años) Íñigo y ella lograrán tener un hijo, puesto que nada les haría más felices en este momento de sus vidas.

Mientras tanto, disfrutan de una permanente luna de miel y hemos perdido la cuenta de las escapadas que han hecho en los últimos meses. México, Berlín o Londres -lugares en los que el empresario ha disputado la exigente competición 'Ironman' con Tamara como su mayor fan animándole de cerca-, Croacia esta Semana Santa... Inseparables, presumen de su felicidad en redes sociales, respondiendo así a las especulaciones de que estarían distanciados y que la socialité estaría 'harta' de no pasar tiempo con su marido.

Viajes que, por supuesto, les dejan tiempo para sus proyectos profesionales. Mientras la hija de Isabel Preysler triunfa como imagen de diferentes marcas y continúa siendo una de las colaboradoras más populares de 'El Hormiguero', Íñigo ultima los detalles de su nuevo y ambicioso negocio, en el que cuenta con el apoyo incondicional de su mujer.

Cansados pero felices por el gran momento que están atravesando, Europa Press ha fotografiado a la enamorada pareja llegando a su domicilio. Una ocasión en la que la hija de la 'reina de corazones' ha vuelto a darnos una lección de estilo en clave casual, luciendo trech de pequeños cuadros estilo 'brittish', pantalón fluido en color gris, zapatillas deportivas New Balance y bolso tipo maletín de Louis Vuitton, completando su look con unas originales maxi gafas de sol blancas.