Pillada, descubrimos el "pecado" de Anabel Pantoja

Parece que Anabel Pantoja no visitará este año el real de la Feria de Abril, tal y como muestra en su perfil oficial de la red social de Instagram, pero es que la sobrina de Isabel Pantoja ha sido pillada. Sí, sí, hemos descubierto su "pecado".

En realidad ha sido ella misma la que lo ha hecho, ya que no puede subir imágenes vestida de flamenca en la Feria de Abril, Anabel no está mostrando cómo está pasando el día a día en Canarias, disfrutando del sol y la piscina, así como de otros placeres. Y es que el helado no puede faltar, tal y como muestra en una story que ha publicado en su perfil oficial de la red social de Instagram, donde asegura que los que la conocen bien saben cuál es su "pecado".

Publicación de Anabel Pantoja. / Instagram de Anabel Pantoja @anabelpantoja00

Anabel dejó Sevilla para trasladarse a Madrid con el objetivo de formarse como maquilladora, donde comenzó a trabajar como asistente de su tía. Su incursión en la televisión inició en 2011 como colaboradora en "El programa de Ana Rosa" de Telecinco. Posteriormente, se integró también en "Mujeres y hombres y viceversa" entre 2013 y 2016, desempeñándose como comentarista.

En 2014, Anabel participó como concursante en "Supervivientes" junto a Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval, siendo eliminada tras dos semanas. Entre 2015 y 2017, colaboró en "¡Qué tiempo tan feliz!" y en 2016 formó parte de "Levántate All Stars" con Jesús Vázquez, ambos programas de Telecinco.

Su colaboración con el debate de "Gran Hermano 16" comenzó en 2015, junto con apariciones ocasionales en "Sálvame", donde fue ganando protagonismo y notoriedad en redes sociales, superando el millón de seguidores en Instagram. En 2019 se unió a "Gran Hermano VIP", donde fue la primera en ser expulsada, y en 2020 participó en "El tiempo del descuento", llegando a la final. En septiembre de 2020, se convirtió en la primera participante de "Solos/Solas" en Mitele Plus.

En 2018, Anabel inició su aventura empresarial abriendo un salón de uñas y diseñando una línea de bañadores y joyas bajo la marca Lueli. Además, trabaja como influencer con la agencia Influgency. En 2021, amplió su creatividad al diseño de complementos.

En 2022, Anabel compitió nuevamente en "Supervivientes", compartiendo pantalla con Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez, donde conoció al esgrimista Yulen Pereira, con quien inició una relación sentimental. Tras acompañar a su tía Isabel en una gira por Latinoamérica, su relación con Yulen terminó, lo que la trajo de vuelta a los focos de los medios del corazón, enfrentándose a numerosos rumores que ella misma desmintió.

Anabel ha consolidado su presencia entre los influencers más reconocidos de España, compartiendo protagonismo con figuras como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez y David Muñoz Campillo. Recientemente, ha dado a luz a su hija, Alma.