Susanna Griso reprende a uno de sus colaboradores en directo: "Has sido un poco faltón"

Parece ser que Susanna Griso ha tenido que poner orden en su programa, Espejo Público, tras reprender en directo a uno de sus colaboradores "Has sido un poco faltón".

El programa trataba un tema polémico, el bar que incrementa el precio del café en función del tiempo que tardes en tomártelo. Por eso, abrió el debate entre los colaboradores, entre los que estaba Gonzalo Miró y Ángel Antonio Herrera.

Gonzalo Miró aseguró que "esto tiene que ver con la educación y el respeto. Yo entiendo que él, si el bar está vacío, pues no le va a decir a nadie que se vaya porque lleve ahí con un café una hora y media" y añadió "ahora, si hay cola, si hay gente que quiere utilizar la mesa, lo entiendo. Al primero que le interesa que haya gente sentada tomando café es a él".

Herrera, por su parte, defendió que "a mí me parece una cosa de sentido común… Que pongan más precio por el tiempo me parece mal", pero Gonzalo Miró no estaba dispuesto a admitirlo: "O sea, tú te pides un café y estás ahí escribiendo tu articulito y, mientras tanto, hay gente esperando haciendo cola, esperando a consumir".

Pero el tono no le gustó a la presentadora: "Oye, lo del articulito ha sido un poco faltón", le dijo Susanna Griso.

Susanna Griso: una trayectoria consolidada en el periodismo televisivo

Nacida el 8 de octubre de 1969 en Barcelona, Susanna Griso inició su andadura profesional tras completar sus estudios universitarios, dando sus primeros pasos en medios locales como Ràdio Sant Cugat y Catalunya Ràdio. Su salto a la televisión llegó en 1993, cuando comenzó a trabajar en TV3 como presentadora de los espacios de entrevistas Tres senyores i un senyor y Fóra de joc. Dos años después, en 1995, asumió la conducción del informativo Telenotícies y del programa especial de fin de año Resum de l'any.

Entre 1997 y 1998, su carrera continuó en TVE Cataluña, donde presentó L’Informatiu migdia. Durante ese tiempo, cubrió eventos de gran trascendencia mediática, como el funeral de Diana de Gales y el enlace matrimonial entre la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.

Su llegada a Antena 3 se produjo el 14 de septiembre de 1998. Allí, comenzó a presentar Antena 3 Noticias 1 junto a Matías Prats. En 2001, pasó a conducir Antena 3 Noticias 2, liderando también coberturas especiales como las elecciones en el País Vasco y el primer aniversario de los atentados del 11-S en Nueva York. A lo largo de estos años, fue rostro habitual de los informativos de la cadena, en algunas ocasiones en solitario y en otras compartiendo pantalla con diferentes compañeros.

En 2003 regresó a Antena 3 Noticias 1 y, un año más tarde, tuvo un papel destacado en los especiales informativos sobre los atentados del 11 de marzo en Madrid y las elecciones generales. En ese periodo, Roberto Arce se sumó como copresentador. Finalmente, en 2006 dejó los informativos para ponerse al frente de Espejo Público, un programa de actualidad que conduce desde entonces.

Coberturas especiales y colaboraciones

Además de su labor diaria en televisión, Susanna Griso ha sido responsable de numerosos especiales informativos, como los dedicados a las elecciones generales de 2008 y 2019. También ha participado en proyectos solidarios, entre ellos la exposición Mujeres al natural en 2010. En 2014 presentó contenidos especiales relacionados con la serie El tiempo entre costuras, y en 2016 lideró el programa Dos días y una noche. Su implicación en la cobertura de eventos políticos y sociales clave ha reforzado su figura como una de las periodistas más reconocidas del panorama audiovisual español.