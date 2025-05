Última hora sobre el estado de salud de Marta Peñate tras su intento de quedarse embarazada: "Una punzada en el útero"

Marta Peñate ha actualizado su estado de salud tras su intento de quedarse embarazada. Y es que la ganadora de Supervivientes All Stars ha pasado ya por el proceso de transferencia: "Una punzada en el útero".

Tal y como ha compartido a través de una story en su perfil oficial de la red social de Instagram, Marta cuenta que "tuve síntomas que pueden ser hasta por la medicación, el lunes no pude dormir del dolor de pechos que tenía. El martes por la tarde se me fue el dolor de pechos. Teno alguna punzada en el útero, y poco más".

Asegura que su nueva perrita "me ha dado la vida, me tiene entretenida cuidándola. Y aunque todos sabemos que los síntomas pueden ser de la medicación, tengo que reconocer que el lunes me hice ilusiones y cuando se me fue el dolor de pechos volví con la negatividad de: "ya lo conseguiré en el siguiente intento" Importante: no estoy obsesionada gracias a Puppy".

Publicación de Marta Peñate. / Instagram de Marta Peñate @martapenateamador

