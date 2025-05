El demoledor mensaje de la ex de Matamoros tras su separación: "Fracasado"

Estela Grande ha dicho mucho con pocas palabras. La exconcursante de 'GH VIP' ha cargado duramente contra Diego Matamoros. La modelo lo ha hecho para defender a su novio actual, el futbolista Juan Iglesias, de un comentario hiriente que le hizo su expareja y el hermano de Laura Matamoros. La influencer de 31 años lo ha hecho en el photocall de LOS40 Classic x SlowLove con motivo del 10º aniversario de la marca. Un evento en el que los periodistas le han preguntado por su actual situación sentimental y por la última polémica de su exnovio, Diego Matamoros.

Ilusionada con la nueva vida que ha comenzado junto a su novio Juan Iglesias, el hogar que están construyendo y el buen momento en el que se encuentran, Estela Grande ha sido rotunda. La exconcursante de 'GH VIP' está alejada de las polémicas y así quiere seguir, aunque a la hora de responder a Diego Matamoros no se ha callado.

"Nunca he sido de entrar en polémicas, nunca me ha representado. Es verdad que me han acompañado durante mi vida un periodo de tiempo, pero nunca me han representado", ha dicho antes de lanzar un dardo directo al que fuera su marido por el comentario públicamente que este hizo de su actual pareja.

María González Falcó

En esta exposición en su Instagram a la que ahora ha respondido Estela, Diego Matamoros hacía una crítica hacia el jugador de fútbol, diciendo que "esa banda era un coladero" tras encajar un gol el otro equipo. Unas palabras que comentaban los seguidores y que al llegar a la influencer le han molestado y esta no ha dudado en sacar las garras por su novio.

"Lo vi en su momento, pero creo que la gente fracasada desde el sillón de su casa es muy fácil criticar a la gente que tiene éxito. Ya está. Ya te lo he dicho todo", ha sido la forma en la que ha respondido y dado un zasca a su ex a la hora de defender a su novio.