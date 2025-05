El mejor amigo de Bertín Osborne responde a Gabriela Guillén tras sus demoledoras declaraciones: "Yo me dedico trabajar"

Cuando pensábamos que el acercamiento de Bertín Osborne y Gabriela Guillén era un hecho y que incluso habrían llegado a un acuerdo privado por la manutención de su hijo sin la necesidad de que interviniesen los abogados de ambos en la negociación, la esteticien ha dado un golpe sobre la mesa y vuelve a '¡De Viernes!' para desenmascarar al presentador.

En el avance emitido por el programa de Mediaset, la paraguaya desmiente que el artista haya visto en varias ocasiones a su pequeño como él mismo ha contado públicamente y, demoledora, desvela que "ha sido solo una vez". "Si no le quiere ver no voy a obligar a nadie. Es una pena, pero tampoco puedo pedir peras al olmo. A mí no se me olvida, me hizo muchísimo daño" sentencia.

Durísimas declaraciones con las que declara la guerra al padre de su hijo, y ante las que el mejor amigo de ambos, José Luis López 'El Turronero', prefiere mostrarse discreto y tan conciliador como siempre. El empresario ha celebrado este jueves una gran fiesta en la Feria de Abril con numerosos rostros conocidos como Terelu Campos, Francisco Rivera, Paz Padilla, Emma García o Bárbara Rey. Y, ¡sorpresa! como ha asegurado el de Ubrique, también Bertín, aunque como nos ha contado entre risas "se ha escurrido, se ha ido por otro sitio" para esquivar a las cámaras tras el inesperado dardo de Gabriela.

"Estaba regular, tenía la voz un poco tomada por un programa de estos de cantar. Se está cuidando y el hombre ha estado aquí un par de horas o tres y se ha marchado" ha justificado, reconociendo que él no sabía que la paraguaya se iba a sentar en el plató de '¡De Viernes!' y que desconoce si el presentador sabe lo que su ex ha dicho sobre él: "No tengo ni idea porque no he hablado con él de esto, pero tampoco era el día para hablar porque hay mucha gente, aquí hablas pero casi no te enteras de lo que se habla".

Para nuestra sorpresa a pesar de que Gabriela ha revelado que Bertín solo ha visto a su hijo una vez, 'El Turronero' asegura que la relación entre ambos va "muy bien, estupendamente, hay comunicación", y que el presentador le ha contado que "el niño está súper grande, más grande que yo, imaginaros cómo es el niño. Es muy grande, como el padre".

"Bueno, tampoco las voy a contarlo yo. Yo me dedico también a trabajar aparte de ser amigo de Bertín" ha esquivado cuando le hemos preguntado si es cierto que el artista solo ha visto una vez al pequeño, dejando en el aire si le han sorprendido las declaraciones de la esteticien.

Por último, el empresario de Ubrique ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que Bertín podría estar en una complicada situación económica. "Todos tenemos problemas en un momento determinado de la vida, no sé si estará mejor o peor, todos en la vida tenemos baches, la vida no es un equilibrio permanente, sino que la vida son altibajos y cualquiera los puede tener para arriba o para abajo. Aquí estamos los amigos para ayudarnos unos a otros" ha expresado. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!