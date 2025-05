Saltan las chispas entre dos colaboradoras durante la emisión de Vamos a ver: "Soy bastante más humilde que tú"

La emisión de Vamos a ver de este viernes llamó la atención tras saltar las chispas entre dos colaboradoras del programa que presenta Joaquín Prat: "Soy bastante más humilde que tú".

Y es que las declaraciones de Terelu Campos sobre Paola Olmedo en Tardear han dado mucho que hablar. Sin embargo, la hermana de Terelu, Carmen Borrego, se negó a hablar de ello: "¿Sabes lo que pasa? Que no podemos vivir disparándonos con pistolitas de agua porque en cualquier momento salta la Bomba Atómica y se lleva por delante a quien no se tiene que llevar. Por eso voy a intentar que mi respuesta en este tema sea siempre el silencio y mi respeto lo tiene quien lo tiene que tener".

Si embargo, Alexia Rivas le recriminó que sí haya montado otros números televisivos con su hijo, y aquí estalló la Borrego: "Pretendes que entre en tu polémica. Los espectadores merecen mi respeto y siempre he hablado, pero hoy los espectadores, que entre ellos hay muchas madres, me entienden mejor a mí que a ti. A ver por qué tú puedes decir lo que te de la gana y yo no. Yo soy bastante más humilde que tú y prefiero ser como soy yo que como eres tú".

Joaquín Prat es el hijo del icónico presentador Joaquín Prat, conocido por su papel en programas como "El Precio Justo" en Televisión Española, además de múltiples proyectos televisivos. Su carrera profesional ha seguido un camino similar al de su padre.

Comenzó su carrera en la radio, específicamente en la cadena Ser, acompañando a Iñaki Gabilondo en "Hoy por hoy". Sin embargo, su popularidad se disparó cuando se trasladó a la televisión. Inició su aventura televisiva en las cadenas Localia, que pertenecen al mismo grupo mediático que la cadena Ser. Posteriormente, se unió a Cuatro para co-presentar "Visto y oído" junto a Raquel Sánchez Silva.

El gran salto en su carrera llegó cuando se unió a Ana Rosa Quintana en "El Programa de Ana Rosa" tras la salida de Óscar Martínez. Además de este programa, ha presentado galas navideñas en Telecinco y ha sido el conductor del reality "Campamento de verano".

Cuatro

Joaquín Prat regresó a Cuatro para liderar "Cuatro al día", pero luego retornó a Telecinco, donde presentó "¡Viva la fiesta!", seguido por "Ya es mediodía". Actualmente, está al frente de los programas "Vamos a ver" y "Dinastías".